Lapsiuhritutkimuksella selvitetään lasten kokemaa väkivaltaa Suomessa – Tampereen yliopiston tutkimus on osa kansallista lapsistrategiaa

Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 yksittäistä toimenpidettä, joilla pyritään edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Tampereen yliopiston toteuttama lapsiuhritutkimus on osana (siirryt toiseen palveluun) kansallista lapsistrategiaa.

– Suomen lapsistrategia valmisteltiin parlamentaarisessa komiteassa vuonna 2020. Valmistelua seurasi toimepidensuunnitelma vuonna 2021. Tänä vuonna toimepiteet on tarkoitus pistää käytäntöön, sanoo kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari .

"Lasten suojelu väkivallalta edellyttää tietoa heidän väkivaltakokemuksistaan"

– Koska lapset ja nuoret ovat parhaita asiantuntijoita omista kokemuksistaan, on eettisesti tärkeää kysyä niistä suoraan heiltä itseltään, Ellonen korostaa.

– Tutkimus on tärkeä, sillä lasten suojelu väkivallalta edellyttää tietoa heidän väkivaltakokemuksistaan. Lasten ja nuorten kokema väkivalta on myös osin muuttunut koronakriisin myötä, ja siksi varsinainen lapsiuhritutkimus on tarpeen kokonaiskuvan saamiseksi ilmiöstä, Johanna Laisaari toteaa.