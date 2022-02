Käsivarren porosaamelaiset valittivat malminetsintäluvasta kansainväliseen TSS-komiteaan: Lätäsenolle väliaikainen malminetsintäkielto

Porosaamelaisten valitus pitää sisällään turvaamistoimipyynnön, jonka TSS-komitea on hyväksynyt tammikuussa 2022. Tämän myötä komitea on alueelle kiellon harjoittaa malminetsintää siksi aikaa, kun komitea käsittelee valitusta. Suomen valtiolla on mahdollisuus hakea purkua kiellolle.

Suomi noudattaa väliaikaismääräyksiä

Asia tutkitaan nyt kahdessa komiteassa

Käsivarresta on lähtenyt valitus myös toiseen komiteaan. Joukko lapsia on valittanut Lätäs 1 -malminetsintäluvasta lasten oikeuksien komitealle (CRC, The Committee on the Rights of the Child). Komitea on hyväksynyt valituksen tammikuussa 2022 ja pyytänyt Suomelta pikaista vastausta asiassa.