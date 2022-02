Hallitus haluaisi soittaa rokottamattomille ja kehottaa koronarokotukseen – laki on esteenä, mutta STM valmistelee siihen muutosta

Hallituksen ja STM:n näkemys on, että kaikilla kansalaisilla ei ole ajantasaista ja oikeaa tietoa koronarokotusten hyödyistä ja menettelytavoista.

Suurin hyöty hallituksen esityksen mukaan on se, että rokotetut päätyvät harvemmin sairaalaan ja tehohoitoon koronatartunnan seurauksena.

Sairaalahoidon tarpeen vähentämisen kannalta väestön rokotussuojaa on potentiaalisesti merkittävämmin parannettavissa vielä kokonaan rokottamattomien aikuisten rokottamisella ja ikääntyneiden/riskiryhmiin kuuluvien toisten ja kolmansien annosten antamisella, hallituksen esityksessä todetaan.

STM on pyytänyt lakimuutoksesta lausuntoa THL:ltä, joka on antanut sen ministeriölle tammikuun lopulla. THL tukee ajatusta rokottamattomien tavoittelusta puhelimitse tai kirjeitse.

– Muualta maailmasta on tutkimusta, että näillä keinoilla on päästy tulokseen, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta .

Jokainen prosenttiyksikkö, jolla varsinkin ensimmäisen rokotuksen kattavuutta saadaan lisättyä, on Tervahaudan mukaan positiivinen asia.

– Omikron-aalto näyttää ehkä jopa sairaalahoidon kuormituksen osalta menneen vaikeimman kautta siellä, missä rokotuskattavuus on matalin, Tervahauta sanoo.

Puhelut pitäisi THL:n mukaan tehdä sillä kielellä, jota henkilö parhaiten ymmärtää. THL:n mukaan erityisesti ikääntyneiden, muita kuin virallisia kieliä puhuvien joukossa rokotuskattavuus on selvästi alhaisempi virallisia kieliä puhuviin verrattuna.

Sosiaalihuollon piirissä on Suomessa asiakkaita, joista monet kärsivät erilaisista elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvistä ongelmista.

THL:n mukaan on oletettavaa, että tässä ryhmässä on paljon ihmisiä, jotka juuri näistä syistä eivät ole rokottautuneet, koska he eivät ole onnistuneet varaamaan aikaa tai ottamaan selvää siitä, miten ja missä rokotteen saa. THL kannattaa sitä, että sosiaalihuolto ottaisi kontolleen myös koronarokotusaikojen varaamista, kuten varaa muitakin terveydenhuollon aikoja asiakkailleen.