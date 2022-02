Hytti nro 6:n Oscar-ehdokkuus selviää tänään

Oscar-ehdokkuuksien arvaileminen on tänä vuonna vaikeaa, sillä koronapandemia on pitänyt edelleen elokuvateattereita suljettuina ja elokuvien ensi-iltoja on siirretty.

Tämän vuoden yksi iso uudistus on se, että parhaan elokuvan palkinnosta kisaa jopa kymmenen elokuvaa. Ennakkoveikkauksissa eniten ehdokkuuksia uskotaan menevän elokuville Belfast, The Power of the Dog, Dyyni ja West Side Story.