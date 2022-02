Näitä asioita ihmiset kysyvät Sexpon seksuaalineuvonnassa – lue viisi kysytyintä asiaa ja vastaukset

Kun Sexpon seksuaalineuvontapuhelin aukeaa soittotunnin ajaksi, se pirisee niin pitkään, kun palvelu on avoinna. Aikaa on noin 10–15 minuuttia asiakasta kohden.

Neuvontapuhelimen työntekijä, kliininen seksologi Roni Grinberg on huomannut, että uusien soittajien määrä on viimeisten vuosien aikana kasvanut, ja sama ihminen soittaa enää harvemmin toistuvasti.

– Etäaikana on oltu enemmän kotona, jolloin kysymykset suhdeongelmista ovat lisääntyneet. Välillä pariskunta on sopinut yhdessä soitosta, Grinberg kertoo.

Ongelmat ovat aiempaa syvempiä

Viisi kysytyintä aihetta Sexpolta

Seksuaalinen kiihottuminen on hyvin herkkä tapahtuma ja altis häiriintymään pienestäkin. Joskus omat ajatukset karkaavat muihin asioihin tai huoleen siitä, että ei kiihotu riittävästi. Silloin kiihottuminen on todella vaikeaa.

Jokaisen keho on yksilöllinen ja siksi parhain tapa on kysyä seksikumppanilta kiihottumiseen tai orgasmiin liittyvistä tekijöistä. Vaikka tilanne turhauttaisi aluksi, oppii kumppanin kehoa ja sen reaktioita tunnistamaan ajan myötä.

On inhimillistä ja sallittua tuntea mustasukkaisuutta kumppanistaan. Mustasukkaisuus kielii usein siitä, että toinen on tärkeä itselle. Sitä saattaa kokea suhteessa silloin, kun kokee suhteen uhatuksi. Kokiessaan mustasukkaisuutta tai vihaisuutta olisi tärkeää miettiä, onko koettu uhka todellinen vai kuviteltu.

Seksiin tarvitaan aina muiden osapuolten suostumus. Se saadaan keskustelemalla osapuolten kanssa siitä, mitä olisi tarkoitus yhdessä tehdä. On turvallista sanoa kyllä, kun on myös turvallista sanoa ei.

Ihmiset voivat kiihottua mitä moninaisimmista asioista. Lapsikohteisuudesta puhuttaessa on erityisen tärkeää erottaa toisistaan ajatukset ja teot. Fantasioiden maailmassa tosimaailman säännöt eivät ole voimassa, ja on aivan sallittua fantasioida asioista, joiden toteuttaminen on tosimaailmassa kiellettyä. Teoistaan ihminen on vastuussa, ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaaliset teot ovatkin rikoslaissa kriminalisoituja.