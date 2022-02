Neljännes Tampereen peruskoululaisista on ollut tällä viikolla pois – kuudesluokkalainen iloitsee silti koulunkäynnistä: "Etäopetuksesta en ymmärtänyt kovin paljon"

Viidesluokkalainen Alexia Pop (vas.) on itse pysynyt terveenä, mutta kaveripiiristä löytyy koronan kokeneita. "Melkein puolet luokasta on välillä ollut pois. Ei se vaikuta opetukseen muuten, mutta joskus pitää ottaa kokeita uusiksi", hän sanoo. Kuudesluokkalainen Ada Lindberg on hänkin pysynyt terveenä.

Kuva: Marjut Suomi / Yle