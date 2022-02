Paperiliitto taipuu neuvottelemaan UPM:n kanssa liiketoimintokohtaisesti – lakko jatkumassa kolmella viikolla

Paperiliitto on valmis neuvottelemaan Metsäyhtiö UPM:n toimialojen kanssa. UPM:lle on tehty neuvottelutarjous, Paperiliitto ilmoitti liiton hallituksen kokouksen jälkeen.

– Paperiliitto on siinä tilanteessa, että neuvottelukosketus on hyvä saada. Me ollaan tarjottu monta erilaista vaihtoehtoa UPM:lle ja UPM on kieltäytynyt. Nyt tarjotaan, että ollaan valmiit aloittamaan neuvottelut myös toimialojen kanssa, Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala totesi Ylelle.