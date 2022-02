Tervakoski riehaantui suomalaisen urheilun etusivulle nousseesta lajista – uuden areenan lisäksi kylä isännöi kohta futsalin EM-karsintaa

Maija Vainio on toiminut P17-joukkueen fysiikkavalmentaja. Se on ollut aikamoinen matka, mutta Vainio on innoissaan. Vainion pitävät kiireisenä myös Tervakoskella maaliskuussa pelattavien 19-vuotiaiden EM-karsintaotteluiden järjestelyt.