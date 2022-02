Savonia-ammattikorkeakouluun tehty massiivinen tietoturvahyökkäys – kiristysohjelma lukinnut tietoja

Pohjois-Savossa toimivaan Savonia-ammattikorkeakouluun on tehty massiivinen tietoturvahyökkäys. Se huomattiin perjantaiaamuna, hyökkäys on tapahtunut aamuyön aikana.

Ammattikorkeakoulun tietokoneille on asentunut kiristysohjelma, joka on lukinnut tiedostoja. Niiden avaamiseksi vaaditaan maksua bitcoineina. Kiristysohjelma on salakirjoittanut ammattikorkeakoulun verkkolevyillä olevia tietoja. Ammattikorkeakoulun toimintaan hyökkäys on vaikuttanut niin, että opettajat eivät päässeet kaikkiin tiedostoihin.