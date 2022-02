Kiina uhkasi: urheilija voi saada rangaistuksen, jos kertoo mielipiteensä liian rohkeasti – nämä maat boikotoivat olympiakisoja

Kuva Kiinan ihmisoikeuksista on kuitenkin synkentynyt vuosi vuodelta ja on selvää, että kisat järjestetään yhdessä maailman tiukimmin valvotuista maista.

Kannanmuutoksen syynä on Kurvisen mukaan huoli mahdollisesta koronatartunnasta ja sitä seuraavasta karanteenista.

– Suomalaisen ministerin joutuminen kymmeneksi päiväksi karanteeniin ulkomailla on kasvanut riski, jota en ota, Kurvinen sanoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Urheilijalla ei ole kisoissa täyttä sananvapautta

Kilpailijoilla on oikeus ilmaista mielipiteensä, mutta ei arvostella maita.

Sääntöjen mukaan urheilijalla on oikeus ilmaista mielipiteensä esimerkiksi haastatteluissa, lehdistötilaisuuksissa tai somessa. Kannanotot ovat kiellettyjä kilpailutilanteessa ja esimerkiksi palkintojenjaossa. Kannanotto ei myöskään saisi kohdistua yksittäiseen maahan tai henkilöön.

Muutoksilla on ollut vaikutusta. Tokion kisoissa useat naisten jalkapallomaajoukkueet polvistuivat ennen ottelua syrjinnän ja rasismin vastaisena eleenä.

– Uskallus kannanottoihin on lisääntynyt ja yksittäiset urheilijatkin ovat alkaneet tuoda mielipiteitään esille. Se on saattanut yllättää järjestäjämaita, sanoo muun muassa urheilun ja politiikan suhdetta tutkiva Kati Lehtonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Lehtonen sanoo toisaalta ymmärtävänsä sitä, että urheilijoille on ensisijaista keskittyä siihen, miksi he osallistuvat kisoihin eli urheiluun.

– Kuinka paljon siinä sitten on aikaa pohtia, että käytän tilanteen ihmisoikeustaisteluun tai muuhun, Lehtonen pohtii.

“Kiinan lakien vastaisista puheista voi seurata rangaistus”

– Kysymys kuuluukin, kumpi tässä nousee suuremmaksi tekijäksi, KOK:n oma sääntely vai kiinalainen yhteiskunnallinen järjestelmä. On jännittävää nähdä, mitä tapahtuu, erikoisjutkija Kati Lehtonen sanoo.

Kymmenkunta maata boikotoi kisoja diplomaattisesti

Edellä on lueteltu maat, jotka eivät ainakaan lähetä poliittisia johtajia tai diplomaatteja Kiinaan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Boikotit eivät koske urheilijoiden osallistumista.

– Ei ole mikään yllätys, että me tanskalaiset olemme kovin huolissamme Kiinan ihmisoikeustilanteesta, Kofod sanoi.

Viron presidentti Alar Karis kertoi (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa viime kuussa, että maan johdon poisjäännin syy on poliittinen.

Pohjoismaista myös Ruotsi ja Norja ilmoittivat jo aiemmin tässä kuussa, että ne eivät lähetä ministereitä varsinaisiin olympialaisiin, mutta syy on koronan aiheuttaman poikkeustila.

Olympialaisten kaltainen suurtapahtuma antaa tilaisuuden kertoa mielipiteensä suurille joukoille. Tutkija Kati Lehtosen mielestä on kuitenkin kysyttävä myös, mitä tehdään olympialaisten välissä, ja ollaanko esimerkiksi valmiita vähentämään kauppaa Kiinan kanssa.

– Onko kaikilla oikeus osallistua samalla tavalla? Tulevaisuudessa iso kysymys urheilussa on esimerkiksi muunsukupuolisten osallistuminen, kun urheilussa on hyvin kategorinen mies-nais -jaottelu. Sekin on ihmisoikeuskysymys, Lehtonen sanoo.