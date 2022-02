Herätys: Lääkärimaksut liikaa yhä useammalle | Puolustusvoimat vaikenee kertauskutsuista | Kuvakooste tiivistää toisen koronavuoden

Köyhimpien terveydenhuolto vaarassa ulosottoon menneiden maksujen takia

Jo 20 euron lääkärimaksu on liikaa yhä useammalle. Ulosottoon menneet sairaala- ja lääkärimaksut saattavat jopa estää vähävaraisen terveydenhuoltoon hakeutumisen. Uudet aluevaltuustot saavat päättää, voisiko maksut poistaa köyhimmiltä .

Poliisi hajotti yöllä Convoy-mielenosoituksen

Koronatoimia vastustavan sosiaalisen median protestiliikkeen mielenilmaus Helsingin keskustassa on päättynyt ja Mannerheimintien liikenne on palautunut normaaliksi. Poliisi teki mielenosoituksessa 55 kiinniottoa, joista kaksi liittyy virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Poliisi aloitti protestin hajottamisen lauantaina puolenyön jälkeen. Mielenilmauksen on kerrottu jatkuvan edelleen lauantaista keskiviikkoon kello 10–22.