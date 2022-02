Herätys: Ministeriö yrittää hillitä velkaantumista | Seidi Haarla moittii traumojen hoidon tapaa | Tasa-arvo näkyy monarkioissakin

Ensiasunnon ostajille helpotus, velkavivuttajille kolaus

Näyttelijä Seidi Haarla arvostelee suomalaista mielenterveystyötä

Kulttuurivieras, näyttelijä Seidi Haarla jännittää parhaillaan, miten hänen tähdittämälleen Hytti nro 6 -elokuvalle käy: alkuviikosta selviää, pääseekö Juho Kuosmasen ohjaama Cannes-palkittu elokuva Oscareiden shortlistalta lopulliseksi parhaan kansainvälisen elokuvan ehdokkaaksi. Haarlan tietä tähtiin on sävyttänyt rikkinäisen lapsuuden raskas lasti. Hän on koettanut selättää demonejaan milloin alkoholilla, milloin rötöstelyllä ja milloin bulimialla. Suomalainen mielenterveystyö on hänen mielestään kyvytön kohtaamaan ihmisten traumoja.