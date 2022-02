Robert Åsbacka sai suuren kirjallisuuspalkinnon – summa ylittää Finlandia-palkinnon

Merkittävimmän palkinnon sai kirjailija Robert Åsbacka . Tollanderin palkinto on arvoltaan 40 000 euroa. Palkinto on nimetty lahjoittajan, pankkiiri Karl Emil Tollanderin (1854–1911) mukaan.

Kistmakarna-romaani on myös poliittinen, sillä siinä suomitaan nyky-yhteiskuntaa ja sen poliittista ilmapiiriä. Myös hyvinvointiyhteiskunnan alasajo saa osansa tarinassa.

Svenska Yle on tehnyt kirjasta arvostelun. Sen voi lukea täältä .

Robert Åsbacka on syntynyt Teerijärvellä, nykyisessä Kruunupyyssä. Nykyään hän asuu perheineen Ruotsissa. Åsbacka julkaisi esikoisteoksensa vuonna 1988. Hän on ollut ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi vuonna 2006 romaanillaan Kring torget i Skoghall. Kaiken kaikkiaan hän on kirjoittanut yli kymmenen teosta.