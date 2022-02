Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori: Yhteispohjoismaiset talvikisat on mielekäs tavoite Suomelle

Suomen Olympiakomitea haluaa koko kansan liikkeelle

Liikunnan merkitys on korostunut korona-aikana

Olympiaisäntä Kiina on sulkenut kisapaikkoja erityisiin koronaeristyskupliin. Maan virallinen linja on, että Kiinassa on hyvin vähän tai ei ollenkaan koronatartuntoja. Korona kuitenkin varjostaa kisoja. Esimerkiksi norjalaisia huippuhiihtäjiä on tartuntojen vuoksi poissa kisoista. Leijonien hyökkääjä Marko Anttila majoittuu eristyshotelliin positiivisen testituloksen vuoksi.