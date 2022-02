Poliisi hukkasi Vastaamosta tehtyjä rikosilmoituksia: "En voi uskoa, etteivät he kertoneet mitään"

Excel-ongelmia

– He eivät löytäneet rikosilmoitusta nimelläni. Siksi he rekisteröivät uuden rikosilmoituksen. Lisäksi sain esitutkinnasta vastaavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Lähetin hänelle sähköpostia, nainen kertoo.

"Lausumalomake ratkaisu"

Kolmannes täyttänyt lomakkeen

"Monet kaipaavat toivoa"

– Tietysti se on valitettavaa. En voi ottaa vahvaa kantaa poliisin toimintaan, mutta uhrien määrä oli niin suuri, että se on varmasti ollut haaste tietojärjestelmälle, Viitasaari sanoo.

Virheellinen tai väärä raportti

Svenska Ylen haastattelema nainen on pettynyt poliisiin ja harmissaan siitä, että hänet on lähes jätetty prosessin ulkopuolelle. Hänen mielestään sekä poliisin järjestelyt lokakuussa 2020, jolloin ruuhka aiheutti rikosilmoitusten katoamista, että poliisin tiedottaminen sähköisestä lausumalomakkeesta ovat olleet puutteellisia.

– En ymmärrä, miten on mahdollista, että olen saanut kopion rikosilmoituksesta, jota ei ole olemassa, ja ilmoituksen rekisterinumeron, jota ei myöskään vaikuta olevan olemassa ja joka kaiken lisäksi on väärässä muodossa. Oletin tietysti, että kopio merkitsi sitä, että ilmoitus oli jo rekisteröity, hän sanoo.

– En ymmärrä, miksi he eivät ole tiedottaneet asiasta jälkikäteen. Olisi ollut loogista tiedottaa siitä ainakin silloin, kun he avasivat lausumalomakkeen asiointipalvelussa. He olisivat voineet sanoa, että jos lomakettasi ei löydy "Palveluissa yksityishenkilöille", sinun on otettava yhteyttä poliisiin ja tehtävä uusi rikosilmoitus, koska voi olla, että ensimmäistä ilmoitusta ei koskaan kirjattu.