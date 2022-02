Yksi asia yllätti oikeusoppineen Aarnio-tuomiossa: Oikeus kiinnitti huomiota uhrin omaan vastuuseen – "Erittäin hyvä, että siihen otettiin kantaa"

Kysessä oli vuonna 2003 tapahtunut Vuosaaren murha, jossa ruotsinturkkilainen rikollinen Volkan Ünsal surmattiin alamaailman välienselvittelyssä. Murhasta on jo aiemmin tuomittu neljä miestä.

Nämä kaksi keskimmäistä kohtaa. Eli se, että ei ollut näyttöä siitä, että Aarnio olisi nimenomaan ottanut Ünsalin suojelun sillä tavalla tehtäväkseen, että siihen voitaisiin liittää rikosvastuu. Ja toinen on tämä syy-yhteys.

On aina arvionvarainen seikka, missä määrin henkilö on tiennyt murhauhasta. Mutta tieto sinänsä ei riittäisi.

Laki edellyttää nimenomaan, että henkilö on ottanut tai hänelle on annettu tehtäväksi nimenomaisen henkilön suojelu. Kun siitä seikasta ei näyttöä ollut, niin oli aika loogista, että hovioikeus päätyi tuohon ratkaisuun.

Minua tämä ratkaisu ei yllättänyt ollenkaan sen valossa, mitä tietoa näytöstä aikaisemmin on ollut.

Eli katsottiin, että jos täysi-ikäinen syyntakeinen ihminen ehdoin tahdoin ottaa riskiä, niin sillä on vaikutusta sen arvioimiseen, onko joku laiminlyönnillään myötävaikuttanut hänen kuolemaansa.

Hovioikeuden mukaan Ünsalin on katsottava ottaneen itse tietoisen riskin kun hän tuli Suomeen. Ruotsin poliisi oli varoittanut häntä erikseen Suomeen matkustamisesta.

Tuomio edellyttäisi hyvinkin intensiivistä toisen henkilön suojelua. Olisi täytynyt olla myös varsin tarkka tieto siitä, että milloin, missä ja millä tavalla murhauhkaus on tarkoitus panna täytäntöön. Se on kokonaisuus, jossa sinänsä mikään yksi toimi ei asiaa ratkaise.

Hovioikeus painotti, että suojeluvastuu tulee niissä tilanteissa, missä suojeltavalla on perusteltu aihe olettaa, että suojeluvastuussa oleva ottaa hänet suojelukseensa.

Mutta tässä on se pulma, että ainakin minun tulkintani mukaan hovioikeus käsitteli tämän pääasiassa näyttöratkaisuna. Eli tässä katsottiin, että ei ollut riittävää näyttöä näistä vastuuseen perustuvista seikoista.

Ratkaisuvaltahan on korkeimmalla oikeudella eikä minun tehtäväni ole korkeimmalle oikeudelle kertoa, miten sen tulisi tähän valituslupa-asiaan suhtautua.

Mutta sen perusteella mitä hovioikeuden tuomioon on kirjoitettu, en näkisi kovin suuria mahdollisuuksia, että tästä ennakkoratkaisu saataisiin.

Ennakkopäätöksiä on tarkoitettu annettavaksi sellaisissa tilanteissa, missä sinänsä ei ole riitaa siitä, mitä on tapahtunut vaan riita on siitä, millä tavalla lakia olisi tulkittava.