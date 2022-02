Susipartio sai epäillyn salametsästäjän rysän päältä kiinni, mutta silti kehujat ovat vähissä – itärajalla susiviha kytee syvällä

Susien laiton tappaminen on Pohjois-Karjalassa ollut jälleen otsikoissa.

Riistakeskus erotti tällä viikolla Lieksasta kaksi petoyhdyshenkilöä, kun kävi ilmi, että he olivat kytkeytyneet paikkakunnalla paljastuneeseen susien myrkytystapaukseen.

– Liikumme siellä missä on susia ja niiden reviirejä, jolloin on mahdollista törmätä myös tällaiseen. Saamme myös ihmisiltä vinkkejä, joiden todenperäisyyden tarkistamme, Örn kertoo.

Susipartion tehtävä on kitkeä laitonta tappamista

Poliisin ja erätarkastajan muodostama partio on kiertänyt Pohjois-Karjalaa runsaat kaksi vuotta. Työpari tunnetaan maakunnassa susipartiona, sillä sen päätehtävä on ehkäistä susien laitonta tappamista.

Partio on osa suden suojeluun tähtäävää SusiLife-hanketta. Se päätettiin perustaa, kun hankkeessa havaittiin, että susia katoaa jonnekin.

Susi on tehokas lisääntyjä, mutta silti kanta on kasvanut Suomessa hitaasti. Hidas kasvu ei selity luonnollisella kuolleisuudella, liikenneonnettomuuksilla, sairauksilla tai poikkeusluvilla.

Susien laiton tappaminen on yksi todennäköinen syy, mutta poliisitutkintaan tapauksia päätyy harvakseltaan.

Vanhempi konstaapeli Kimmo Örnin mukaan ongelmien ennakointi on iso haaste. Valvottava alue on laaja, joten aina ei ole helppoa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Pitkäjänteistä valvontatyötä

Tähän susipartio on tuonut Pohjois-Karjalassa muutoksen.

Tarvittaessa partio on tarttunut hälytystehtäviin, mutta suurin osa ajasta on kulunut erävalvontaan ja susien aiheuttamien konfliktien ratkomiseen.

Partio on lisännyt viranomaisten läsnäoloa susiseuduilla

Susipartion tavoitteena on puuttua ongelmiin ennen kuin ne kärjistyvät. Yksi tyypillisistä työtehtävistä on vierailla taloissa, joiden kulmilla susi on poikennut.