Työllisyystoimien loppukiri alkaa, mistään ei ole vielä sovittu – näin ekonomistit ruotivat hallituksen pöydällä olevia keinoja

Hallituksella alkaa loppusuora työllisyystoimineuvotteluissa. Sillä on runsas viikko aikaa tehdä päätökset luvatuista toimista.

Ylen tietojen mukaan neuvottelut ovat pahasti kesken, joten ensi viikolla ollaan koolla tiiviisti. Hallitus on sopinut, että päätös 110 miljoonan euron toimenpiteistä tehdään helmikuun puoliväliin mennessä.

Yhteistä säveltä ei ole toistaiseksi löytynyt. Sovun syntymistä hankaloittaa se, että osa toimista ei ehdottomasti käy joillekin puolueille.

Erityisesti keskusta ja vasemmistoliitto ovat kiistelleet vaadittavista toimista. Myös työllisyystoimien vaikutuslaskelmista on ollut kissanhännänvetoa valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä.

Neuvottelulähteet ennakoivat jo nyt, että toimet päätyvät lopulta viisikon eli hallituspuolueiden puheenjohtajien päätettäviksi.

Ylen hallituslähteistä saamien tietojen mukaan neuvottelupöydällä on ollut kaikkiaan noin 50 erilaista julkista taloutta vahvistavaa toimea.

Mukana on niin sanottuja kovia keinoja, esimerkiksi leikkauksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, mutta myös pehmeitä vaihtoehtoja, kuten parannuksia koulutukseen.

Kysyimme kolmelta ekonomistilta, onko näillä keinoilla mahdollista saavuttaa hallituksen tavoite ja mitä toimia puuttuu.

Näkemyksensä esittävät toimihenkilöjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà, sosiaali- ja terveysalan etujärjestö SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen ja elinkeinoelämää edustavan EK:n pääekonomisti Penna Urrila.

1. Onko listan toimilla mahdollista saavuttaa tavoiteltu summa?

STTK:n Patrizio Lainà: Tavoite on saavutettavissa näillä toimilla. Pitkän listan ulkopuoleltakin voi vielä tulla toimenpiteitä, joten varmasti näillä keinoilla päästään tavoitteeseen. Luulen, että tässä vaiheessa hallituskautta ei lähdetä enää tekemään kovin merkittäviä ja suuria työllisyystoimia. Niistä on linjattu hallitusohjelmassa ja päätetty jo aiemmin. Nyt on luvassa vielä pienempää tavaraa.

SOSTEn Anni Marttinen: Siellä on monenlaisia hyviä vaihtoehtoja. Näille kovemmille keinoille, jotka liittyvät ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehtojen kiristämiseen, on helpompi laskea vaikutusarvioita. Pehmeämmille keinoille, esimerkiksi sote- ja te-palveluiden parantamiselle on vaikeampi laskea vaikutuksia. Tämän takia pehmeät keinot jäävät usein valtiovarainministeriön laskelmissa toiselle sijalle.

EK:n Penna Urrila: Työllisyystoimiahan on olemassa paljon, myöskin listalla olevia suurempia. Tavoitteen saavuttaminen ei ole lainkaan mahdotonta, mutta mielestäni kunnianhimon taso on aika matala. Tarvitsisimme pidemmällä aikavälillä miljardiluokkaan yltäviä toimia.

Toimien pitää olla niin konkreettisia, että niille pystytään todentamaan vaikutus esimerkiksi valtiovarainministeriön laskelmalla. Työllisyyspolitiikkaa ei voi rakentaa sen varaan, että tehdään toimia, joilla toivotaan olevan joku myönteinen vaikutus. Summa ei sinänsä ole kovin suuri, se on vain noin 0,2 prosenttia Suomen budjetista. Tavoitteeseen voidaan päästä jo varsin pienien toimien yhdistelmällä.

STTK:n Patrizio Lainàn mukaan työllisyystoimia ei ole arvioitu aiemmin juuri julkisen talouden näkökulmasta. On tavoiteltu lisätyöllisiä. Kuva: Markku Pelkonen / Yle

2. Elinkeinoelämä moittii hallituksen kunnianhimon tasoa toimissa riittämättömäksi. Onko näin?

Lainà: Olen jossain määrin eri mieltä. Tämä 110 miljoonaa euroa on vain pieni osa tästä paketista. On myös täysin poikkeuksellista, että työllisyystoimia ylipäätään arvioidaan julkisen talouden näkökulmasta. Tietääkseni tällaista ei ole koskaan aiemmin tehty. Näillä hallituksen työmarkkinareformeilla ja erillisillä työllisyystoimilla pystytään vaikuttamaan loppujen lopuksi aika vähän työllisyyteen. Koronakriisin jälkeen tapahtuneessa palautumisessa on nähty, että se kaikista merkittävin vaikutus tulee siitä, kuinka paljon meillä on kysyntää taloudessa. Tätä kautta työllisyyden taso rikkoo nyt ennätystasoja.

Työllisyystoimissa vaikuttaa myös aikaväli. Voidaan katsoa tulevaisuuteen eli päätösten ei tarvitse astua voimaan välittömästi. Säästöpäätökset korostuvat, jos haetaan välittömästi vaikuttavia toimenpiteitä. Jos haetaan pidemmän aikavälin toimenpiteitä, kyseeseen tulevat enemmän erilaiset investoinnit ja panostukset.

Hallitus on jo tehnyt todella merkittäviä ja historiallisia työllisyystoimia (siirryt toiseen palveluun), nimenomaan työnhakijoita tukien. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on tulossa, työvoimapalvelut ovat siirtymässä kuntiin, palkkatuki on uudistumassa ja oppivelvollisuutta ollaan myös pidennetty.

Marttinen: Tämä on nykytilanteessa kummallista kuulla. Huomauttaisin, että työllisyys on saatu ylös ilman työttömyysturvan leikkauksia. Tässä koronatilanteessa hallituksen työllisyystoimien arvosana on ihan hyvä. Se on saanut Suomen talouden takaisin kasvuun ja työllisyyden paremmaksi ikävän kriisin jälkeen. Suomen järjestelmä on joustanut esimerkiksi lomautuksilla, työttömyysturvaan on investoitu ja myös työllisyystoimet ovat olleet hyviä kriisin aikana.

Pidetään mielessä ne muutkin vaihtoehdot kuin iänikuiset leikkaustoimet. Jos meidän terveydenhuolto olisi sillä tasolla, että kansanterveydelliset ongelmat voitaisiin puolittaa, meillä olisi työllisiä paljon enemmän.

Kuva: Ville Välimäki / Yle

Urrila: Meidän ikärakenteemme on valitettavasti huonommassa tilanteessa kuin koskaan ja näkymä tästä eteenpäin on erittäin heikko. Suomessa työikäisen väestön määrä laskee, kun muualla Pohjoismaissa se kasvaa tai pysyy ennallaan. Tämä ajaa meitä koko ajan tiukemmalle. Tarvitsemme erittäin korkean työllisyysasteen, jos aiomme rahoittaa hyvinvointilupaukset. Tähän tarvitsemme myös muita toimia, kuten työperäistä maahanmuuttoa.

3. Mikä on se tärkein työllisyystoimi, mistä hallituksen tulisi päättää?

Lainà: Tässä yhteydessä se on ulosottoaikojen lyhentäminen. Suomessa on poikkeuksellisen pitkät ulosottoajat, menee 15 vuotta ennen kuin velkajärjestely onnistuu. Monissa vertailumaissa aika on paljon lyhyempi, esimerkiksi Saksassa kuusi vuotta ja Yhdysvalloissakin nollasta viiteen vuotta. Voisimme ottaa näistä maista mallia ja lyhentää ulosottoaikoja, ja tätä kautta parantaa työllisyyttä ja julkista taloutta.

Myös opintotuen tulorajoja voitaisiin korottaa pysyvästi. Tällä hetkellä tulorajaa on korotettu määräaikaisesti ja pysyvän korotuksen on arvioitu vahvistavan julkista taloutta vajaalla 30 miljoonalla eurolla.

Marttinen: On erittäin huolestuttavaa, että työllisyyskeinoissa ei ole sosiaali- ja terveyspalveluihin panostamista. THL on tehnyt laskelmia, kuinka paljon voisimme säästää, jos mielenterveyspalveluita parannettaisiin. On laskettu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa julkiselle taloudelle yli miljoona euroa (siirryt toiseen palveluun). Mielenterveysongelmat maksavat 11 miljardia euroa vuodessa. Jos panostaisimme sote-palveluihin ennaltaehkäisevästi, tulevaisuuden kustannukset olisivat paljon pienemmät. Nämä jäävät usein vaikutusarvioinneista pois, mutta niiden pitäisi olla listalla.

Urrila: Täytyy katsoa kokonaisuutta: miten meidän etuusjärjestelmä ja verotus tukevat työllistymistä ja korkeaa työllisyysastetta pitkällä aikavälillä. Hyviä vertailukohtia ovat naapurimaat Pohjoismaissa, joissa kaikissa on selvästi korkeampi työllisyysaste kuin Suomessa. Ruotsi on meille tässä aika hyvä kirittäjä. Siellä on päästy aktiivisella politiikalla, verotus- ja etuusratkaisujen avulla korkeaan työllisyyteen. Työttömyysturvaan ja asumistukeen liittyvät asiat ovat aika olennaisia pidemmällä aikavälillä. Miten esimerkiksi työ- ja etuustuloja kohdellaan asumistuen määräytymisessä.

SOSTEn Anni Marttinen nostaisi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden parannukset työllisyystoimien vaikutuslaskelmiin. Kuva: Anni Marttinen

4. Pitääkö hallituksen pystyä nyt myös koviin toimiin kuten työttömyysetuuksien leikkauksiin?

Lainà: Koronakriisin jälkeen on hyvin hankala nähdä, että työttömyysturvan leikkaukset olisivat millään tavalla perusteltavia. Päinvastoin, tässä kriisissä on varmasti ymmärretty, että meidän työttömyysturva on ollut erittäin tarpeellinen ja se on hyvä säilyttää.

Marttinen: Nyt pitäisi tehdä kovista ja pehmeistä keinoista yhdistelmä, joka on mahdollisimman oikeudenmukainen työttömille. Työttömien mahdollisuus työllistyä pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi eikä ajatella, että pelkästään työttömyysturvan alentamisella työttömät työllistyvät. Meillä on esimerkiksi osa-aikatyöttömiä ja maahanmuuttajanaisia, joista puolet on työttömiä. Logiikka ei toimi, jos ajatellaan että työttömyysturvan alentaminen saisi heidät työmarkkinoille. Järjestelmää pitää muuttaa ja auttaa näitä ihmisiä työllistymään esimerkiksi kouluttautumisen kautta.

Jos verrataan Ruotsiin, työllisyys on siellä Suomea korkeampaa ja työttömyys matalampaa. Ruotsin panostukset te-palveluihin ovat paljon suuremmat kuin Suomessa, mutta työttömyysturvan ehdot ovat sitten kovemmat. Ei ole miellyttävä tehtävä, mutta myös näitä kannustimia pitää ehdottomasti harkita ja pitää pöydällä.

Urrila: Tietenkin työttömyysturva on yksi asia, joka on keskusteluissa vahvasti pöydällä. Varmasti pehmeilläkin keinoilla on mahdollista saavuttaa tavoite, jos löydetään oikea paletti toimia.

5. Voidaanko yli 100 miljoonan tavoite saavuttaa ilman että puututaan työttömyysturvaan?

Lainà: Se on saavutettavissa ilmankin. Olemme esittäneet ulosoton suojaosan korottamista ja ulosottoaikojen lyhentämistä. Sillä olisi hyvin merkittävä työllisyysvaikutus, koska Suomessa on vuosittain noin puoli miljoonaa ihmistä ulosotossa. Jos ulosottoaikaa lyhennettäisiin, sillä olisi vaikutusta kymmenientuhansien ihmisten työnteon kannustimiin. Tätä kautta saataisiin varmasti parannettua työllisyyttä ja vahvistettua julkista taloutta ilman, että työttömyysturvaan kosketaan.

Marttinen: Todennäköisesti voidaan. Mielestäni olisi mahdollista saada työllisiä sote- ja te-palvelujen parantamisella ja investoinneilla, jotka työllistävät esimerkiksi maahanmuuttajanaisia, osa-aikatyöttömiä tai yli 50-vuotiaita. Näihin tulisi keskittyä.

Urrila: Työttömyysturva on yksi elementti, mutta se ei ole ainoa. Siinä ollaan suoraan työllistymiseen liittyvien kysymysten ytimessä: kuinka kannattavaa on ottaa vastaan töitä, kuinka kannattavaa on tehdä lisää työtunteja. Työttömyysturva on tässä arvioinnissa hyvin tärkeä. Meillä on myös muita kannustinloukkuja, jotka johtuvat sosiaaliturvan elementeistä: asumistuesta, päivähoitomaksuista ja niin edelleen. Tätä kokonaisuutta pitäisi katsoa.

EK:n Penna Urrila tarkastelisi työllisyystoimien lisäksi etuusjärjestelmää ja verotusta. Miten ne tukevat korkeaa työllisyysastetta? Kuva: Pekka Koli / Yle

6. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen on nostettu poliittisesti elinkelpoiseksi toimeksi. Ylen tietojen mukaan toimella voitaisiin vahvistaa julkista taloutta noin 50 miljoonalla eurolla. Onko euroistaminen järkevä toimenpide?

Lainà: Euroistamisella haetaan sitä, että jatkossa työttömyysturvan saaminen määräytyisi tulojen perusteella. Se on eriarvoistavaa siinä mielessä, että suurituloisemmat saisivat paljon helpommin työttömyysturvaa kuin pienituloisemmat. Tämä ei ole mielestämme kovin perusteltu toimenpide. Virkamiesten arviot säästöistä perustuvat siihen, että osa työttömistä ei enää saa ansiosidonnaista päivärahaa uudessa mallissa. He jäävät väliinputoajiksi.

Marttinen: Tämä iso asia on pöydällä. Työttömyysturvan muutokset ovat taloustieteilijöiden yhteisen näkemyksen mukaan hyviä keinoja lisätä työllisyyttä. Niiden kannustinvaikutusten arviointi on helpompaa kuin esimerkiksi sote-palveluiden pitkän aikavälin vaikutusten. Haluaisin kuitenkin nähdä laskelman esimerkiksi terapiatakuun vaikutuksista työllisyyteen, ennen kun tehdään kovia päätöksiä..

Urrila: Euroistaminen ei taida vielä 110 miljoonaan euroon riittää, sen ohella tarvitaan myös muita keinoja. Epäilemättä se on yksi laskelmissa mukana oleva palikka.

