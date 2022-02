Toimittajalta: Ymmärrystä ei voi rakentaa vihalla

Kaksi vuotta on pitkä aika. Koronaväsymys näkyy meissä kaikissa, eikä ole yllätys, että se saa meidät turhautumaan.

Jatkuvasti muuttuvat ohjeet ja nopealla aikataululla laaditut ratkaisut monimutkaisiin ongelmiin saavat vääjäämättäkin ajattelemaan: kehen luottaa ja kuka on oikeassa? Tiedekin muuttuu nopeasti, eivätkä edes lääketieteen ja epidemiologian ammattilaiset ole aina yksimielisiä vaikeista eettisistä kysymyksistä.

Tiedän hyvin, miltä tuntuu elää epätietoisuudessa. Olen ihminen siinä missä me kaikki muutkin.

Voiko ketään määrätä ottamaan rokotteen? Miten rajoitukset vaikuttavat lapsiin ja nuoriin, joiden elämä on muuttunut suuresti keskellä tärkeää kasvuvaihetta? Kysymykset ovat painavia ja yksilönvapauden rajoja määritteleviä. Tämä ei kuitenkaan ole kommentti ratkaisujen oikeellisuudesta, vaan muistutus siitä, ettei keskusteluyhteyttä ja ymmärrystä voi rakentaa vihalla.

Mediaa saa kritisoida, mutta solvauksia ei tarvitse hyväksyä

Journalistinen media ei ole virheetön – kritiikki ja epäluulo sitä kohtaan on täysin sallittua, sillä kaikissa yhteiskunnan instituutioissa on omat valuvikansa ja mahdollisuudet inhimillisille erheille.

Oleellista on se, miten kritiikin esittää. Eilen sain kuulla lukuisia solvauksia: olen valehtelija, alinta saastaa, osa kansanmurhaa ja ansaitsisin hirttotuomion.

Tiedonvälitys on Ylen lakisääteinen tehtävä, myös poikkeusoloissa. Lehdistönvapaus ja tiedonvälitys on myös tärkeä osa demokratiaa, sen ei saisi antaa häiriintyä. Medianäkyvyys on varmasti toivottavaa myös mielenosoittajien osalta, ainakin jos protesti pysyy asiallisena. Vielä kerran haluan korostaa, että mielenosoitus purkautui enimmäkseen rauhallisena ja hyvä niin. Mellakoinnista puhuminen olisi liioittelua.