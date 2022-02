USA: Venäjä valmistautuu Ukrainan valtaamiseen – Kiova kaatuisi 48 tunnissa

Venäjä on koonnut Ukrainan rajalle 110 000 sotilasta. Yhdysvaltojen mukaan rajalle kerätty sotilas- ja asemäärä on nyt noin 70 prosenttia siitä, minkä Venäjä on laskenut riittämään koko Ukrainan valtaamiseen. Nykyisellä varustelutahdilla luku täyttyisi helmikuun puolivälissä.