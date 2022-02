Analyysi: Vartijat kävivät käsiksi toimittajaan – olympialaisista raportointi on ollut Pekingin kirjeenvaihtajille hankala tehtävä

Keskustelu toimittajien vapaudesta tehdä työtään Kiinassa leimahti jälleen. Kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti, että kyseessä on yksittäistapaus, ja se ei vaikuta ulkomaisten toimittajien raportointiin Pekingin olympialaisista. KOK:n edustaja Mark Adams vaikutti vähättelevän tilannetta. Hän sanoi, että saihan den Daas suoran kuvayhteyden uutisiin pian siirryttyään toiseen paikkaan.

Nyt olympialaisten aikaan ulkomaantoimittajat kuplan ulkopuolella pääsevät seuraamaan kilpailuja. Tämäkin on todella rajallista. Järjestäjät kutsuvat pienen joukon toimittajia kuhunkin tilaisuuteen. Yle pääsi avajaisyleisöön, mutta moni muu ei päässyt.

Avajaisiin saapunutta toimittajajoukkoa valvottiin tarkasti. Lähdimme bussilla alle tunnin matkaetäisyydellä olevalle kisapaikalle jo yli kahdeksan tuntia aiemmin. Seurasimme lippua kantavaa matkanjohtajaa kuin kiinalaiset turistit maailmalla. He tarkastivat tasaisin väliajoin, että kukaan ei ole livennyt joukosta muualle. Emme saaneet ottaa mukaan työvälineitä. Vain kännykän sai ottaa, mutta kuvia ei saisi käyttää työjulkaisuihin.

Yhteinen bussikuljetus järjestettiin turvallisuussyistä. Olihan paikalla arvovieraita. Osin rajoituksia perustellaan koronavirusuhalla. Avajaisiin tulijat joutuvat käymään neljässä koronavirustestissä ennen ja jälkeen tilaisuuden. Mutta taustalla on myös Kiinan tuttu pyrkimys rajoittaa ulkomaan toimittajien työtä.

Kiinan tiedotusvälineet ja kansallismieliset tahot ovat arvostelleet ulkomaisia toimittajia sosiaalisessa mediassa. Moni kiinalainen uskookin, että kirjeenvaihtajat valehtelevat ja panettelevat Kiinaa ja kiinalaisia. Se näkyy myös kentällä. Jopa tavalliset ihmiset ovat pysäyttäneet meitä kadulla ja vaatineet nähdä Kiinan myöntämän pressikorttimme, kun olemme kuvanneet katuelämää. On normaalia, että poliisi pysäyttää meidät kaupungilla. Äskettäin ostoskadulla kuvatessamme poliisi käski meidän poistua paikalta.

Sjoerd den Daasin kohtelu on kuumentunut kiistaksi siitä, kuka oli oikeassa. Den Daas kertoi Twitterissä, että poliisi oli siirtänyt hänet ennen suoraa toisesta paikasta kohtaan, jossa hän aloitti suoran. Paikalle myöhemmin tulleella vapaaehtoisvartijalla oli eri näkemys siitä, missä hän saisi olla. Tämäkin on tavallista Kiinassa. Säännöt muuttuvat ja käsitykset eroavat usein. Ja epävarmassa tilanteessa on helpointa sanoa ei.