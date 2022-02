Maanviljelijöiden tulot romahtivat, mutta kauppa takoo rahaa – sikalaa sulkeva yrittäjä: "Totta kai mietitytti, että enkö osaa tätä hommaa"

Maatalousyrittäjä Juha Wikström on tehnyt päätöksen. Muutaman viikon kuluttua teurasauto kurvaa särkisalolaisen tilan pihaan ja tyhjää sikalan.

Aikoinaan täällä on ollut yli 800 sikaa, nyt on jäljellä enää pari sataa.

– Omalta kohdalta kipuilu käytiin jo vuosi sitten. Totta kai se mietitytti, että enkö osaa tätä hommaa vai mikä on vialla, Wikström kuvaa.

Takana on myös poikkeuksellisen huono satovuosi. Juha Wikströmkin on joutunut poikkeuksellisesti ostamaan sikojen rehuksi viljaa markkinoilta.

Pellervon taloustutkimuksesta huomautetaan, että sopeuttamistoimet tasaavat yllä näkyvää romahdusta jonkin verran. Monella maatilalla on todennäköisesti säästetty lannoitteista, siirretty investointeja tai pienennetty karjaa ja viljelypinta-alaa.

Juha Wikström on Taamarlan tilan isäntä ja MTK:n Särkisalon-osaston puheenjohtaja.

Juha Wikströmin mukaan kuluttajalla on paljon valtaa. Hän voi päättää, millaisia tuotteita ostaa.

– Mutta sitten siellä on myös kaupan ja elintarviketeollisuuden rajapinta, jossa kaupan ostaja ja teollisuuden myyjä sopivat hinnoista. Ehkä me olemme tuottajina ja teollisuutena epäonnistuttu kertomaan, mikä tämä tilanne on.