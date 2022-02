Pieni maalaiskylä kampittaa muuttotappiota erikoisilla asumisratkaisuilla – 20-vuotias hevosyrittäjä ja 54-vuotias lähihoitaja valitsivat minitalot

He pitävät itseään onnekkaina, koska saivat maaseudun rauhasta kodin ilman suurta rahatukkoa. Kaupan päälle tuli vielä kylän tiivis yhteisö. Se takaa, että välttämättä ei tarvitse olla yksin.

– Kyllä tämä tila riittää. Minulle koti on paikka, missä koirat eivät riehu. Täällä otetaan rauhassa. Koirat kuluttavat energiansa harrastuksissa ja pihalla.

Koti on köllöttelyä varten

Valmistuttuaan Ypäjän hevosopistosta Niemi on kouluttanut yksityisyrittäjänä ratsuhevosia Sappen ratsutilan yhteydessä. Hän toimii myös Sappeen laskettelukeskuksen lipunmyyjänä.

– Täällä Luopioisissa on ihanan rauhallista, kun muuten oma elämä on aika hektistä.

Meeri Niemelle pieni asunto sopii, koska koti on hänelle lähinnä rauhoittumispaikka muutoin niin hektisessä elämässä. Sylissä on 14-viikkoinen salukipentu Donna. Selän takana kurkkii vinttikoira Devi.

– Teen elämässä aina nopeita ratkaisuja. Siksi on vaikea tietää, mitä tuleman pitää.

Hoito-alan ammattilaisten suosiossa

Pikkutaloihin on muuttanut myös muita hoitoalan ammattilaisia. Heidän lisäkseen pieniin neliöihin ovat tyytyneet muun muassa eräopas ja musiikin tekijä. Korona-aikana asukasyhteisö ei ole päässyt kunnolla tiivistymään.

Minitalojen vuokra-asuntoalueen taustalla on perheyhtiö Scandinavian Eco Villas. Yrittäjä Miika Utoslahden mukaan Luopioisten ennakkoluuloton ilmapiiri synnyttää kekseliäitä asumisratkaisuja.

Mummomökit minibuumin edelläkävijä

Minitalojen vuokranantaja on Scandinavian Eco Villas- perheyhtiö. Yrittäjä Miika Utoslahdelle esikuvana olivat paikkakunnalle jo kymmenen vuotta sitten ilmestyneet modernit mummonmökit.

– Minua ovat aina inspiroineet poikkeukselliset asumisratkaisut ja täällä paikkakunnalla on ollut useita inspiroivia edelläkävijöitä, Miika Utoslahti kertoo.

Modernissa mummomökissä asuvat Seppo Kääriäinen ja Mirjami Valli käyvät viikottain espanjan tunnilla Luopioisten keskustassa. Kulkuvälineenä on talvisin potkukelkka.

Modernien mummomökkien konsepti on johtanut yhä vain pienempien uudistalojen rakentamiseen. Ensimmäiset olivat noin 70-neliön kokoisia, mitä pidettiin tuohon aikaan pieninä. Uusimmat mummonmökit ovat puolestaan enää 40–50:n neliön suuruisia.

Koodaripariskunta löysi Luopioisen vahingossa

Ohjelmistoyritystä pyörittäneet Seppo Kääriäinen ja Mirjami Valli tulivat vahingossa Luopioisiin. He olivat yli 20 vuotta sitten palaamassa työmatkalta Jyväskylään ja päättivät tehdä matkan pikkuteitä pitkin. He osuivat Luopioisiin ja jäivät sen pauloihin.

Koodaripariskunta vuokrasi tuota pikaa ison omakotitalon. Sittemmin muutot ovat vieneet aina vain pienempiin neliöihin. Nyt kotipesänä on vuoden vanha 42-neliöinen omakotitalo.

Mirjami Valli ja Seppo Kääriäinen ovat pienistä neliöistä huolimatta saaneet parvelle mahtumaan ison kylpyammeen. He kuuntelevat siinä yleensä musiikkia ja radio-ohjelmia. Mukaan sopii usein myös kuohuviinipullo.

Pariskunta on silmin nähden rakastunut uuteen pikkutaloonsa.

– Mitähän pahaa me olemme tehneet, kun jo eläessä päädyimme paratiisiin, Seppo Kääriäinen pohtii leikkisästi.

Iso muuttoliike muhii pinnan alla

Seppo Kääriäinen on vakuuttunut, että suuri joukko maaseudulta pääkaupunkiseudulle muuttaneita harkitsee nyt paluuta maalle. Pinnan alla väreilevästä haikailusta kertoo myös Kunnallisalan Kehittämissäätiön tuore tutkimus. (siirryt toiseen palveluun)

Luopioisten mummonmökin väki on vakuuttunut, että juuri pienet asunnot rohkaisevat ihmisiä kokeilemaan maalla asumista.

Naapurikylä pyristelee toisen trendin siivin

Luopioisten naapurikylä Rautajärvi on myös lähtenyt ennakkoluulottomasti kehittämään uutta asuinaluetta, Torppakylää. Se perustuu kiertotalouteen, missä ideana on rakentaa autiotaloista puretuilla materiaaleilla uutta.

Katso videolta miten hankkeen vetäjä Pauli Luhtajärvi on kokenut yli satavuotiaan hirren kanssa työskententelemisen. Video: kuvaus ja editointi Outi Parikka / Yle

Ensimmäisen talon rakennuttaja on Pirkanmaan entinen pitkäaikainen kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukonen. 75-vuotias konkaripoliitikko on ollut hanslankarina ja putsannut sadoittain vanhoja lautoja ja maalannut niitä. Myös vanhojen ikkunapokien kunnostus on tullut tutuksi.