Roope Lipastin kolumni: Sihteerit, tulkaa takaisin!

Rakentamisen budjetoinnin nyrkkisääntö on, että pitää kuvitella suurin mahdollinen raha, joka projektiin saattaisi mennä, ja kertoa se sitten kahdella, paitsi jos asuu Helsingissä, niin kolmella. Silti monessa kohdassa voi halutessaan myös säästää.

Eli kun paikalle on tilattu sähkömies, olen vetänyt piuhat valmiiksi niin, että hän vain kytkee ne. Tai jos tulee putkimies, niin hän ei kaivele putkille ojaa, vaan minä teen sen, ja hän tekee ainoastaan sen, missä on hyvä: putkien liittämisen.

Kalliin kirvesmiehen aikaa ei todellakaan käytetä siivoamiseen. Kyllä minä siivoan jäljet! Eikä hän myöskään pura asioita, koska minä olen Suomen paras yhden miehen purkaamo: se kun ei vaadi älyä, vaan voimaa ja raivoa, joita molempia minulla on yllin kyllin.

Kun toimii näin, ammattilaisten laskut ovat kohtuullisia ja he voivat keskittyä siihen, minkä osaavat parhaiten, ja saavat aikaiseksikin tavallista enemmän. Omalle työlle en tietenkään laske hintaa, koska kyseessä on harrastus, josta nautin, ja kuntokin siinä kasvaa, kun tekee niitä kaikkein ikävimpiä hommia. Mutta vaikka ei itse nauttisi moisista hommista, niin saattaisi silti olla järkevää palkata sille muurarille apuri ihan säästösyistä.

Ennen muinoin tuo kaikki olisi ollut itsestään selvää. Ammattimiehet olivat ylpeitä siitä, mitä osasivat, mikä tarkoitti, että esimerkiksi rakennustyömailla he eivät todellakaan tehneet sellaisia töitä, jotka oli tarkoitettu hanslankareille. Apulaiset olivat ikään kuin muurareiden sihteereitä. Samalla lailla vaikkapa lääkäreillä tai johtajilla oli sihteerit.

Nykyään sihteereitä on enää kaikkein suurimpien firmojen dirikoilla. Se johtuu tehokkuusajattelusta, eli siitä, että ”säästetään”. Tehokkuuden ja säästöjen seurauksena jokainen on oman elämänsä moniosaaja ja tekee kauheat määrät sellaista työtä, joka ei ole tehokasta eikä säästä – ja joka päinvastoin on suoranaista resurssien väärinkäyttöä. Siis että laitetaan vaikkapa lääkäri toimimaan sihteerinään: kirjoittamaan mitä monipolvisempia kuvauksia potilaan tilasta ja tekemään jopa lasku.