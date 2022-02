Jos yhdysvaltalaisilla olisi enemmän vapaata, he tekisivät lisää töitä – sivubisneskulttuuri on kukoistanut erityisesti pandemian keskellä

Joshua on paikallinen huippukokki, ja pyöritti vuosia Michelin-tähdillä palkittua ravintolaa. Kun hän harkitsi uuden ravintolan perustamista, pelkistä huhuista uutisoitiin paikallismediassa.

Yhdysvaltalaisille sivubisnekset ovat arkea. Osittain, koska monen on pakko tehdä kahta työtä selvitäkseen. Mutta myös hyvätuloiset harrastavat vapaa-ajallaan työntekoa keikkatöistä intohimoprojekteihin.

Kaikilla heistä on toinen hyväpalkkainen päivätyö, kuten oli Joshuallakin hänen aloittaessaan vapaa-ajan kokintyöt.

Erityisesti pandemian aikana sivubisneskulttuuri on kukoistanut.

Ilmiötä on selitetty sillä, että yhtäältä korona-aika on saanut monet harkitsemaan ajankäyttöään ja elämäntavoitteitaan uusiksi. Toisaalta maailman hidastuminen antoi monelle aikaa kehittää jo vireillä olleita bisneksiä kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Tottakai suomalaisillakin on sivubisneksiä. Mutta Suomessa uusien rahanlähteiden kehittely vapaa-ajalla ei ole lähtöoletus kuten täällä Atlantin toisella puolella.

Kun olen esitellyt kavereilleni köykäisiä käsitöitäni, useampi on ehdottanut, että alkaisin myydä niitä netissä lisätienestiksi. Minua on myös kannustettu perustamaan oma Youtube-kanava, tutoroimaan rikkaita lukiolaisia tai aloittamaan konsultointi sivutyönä.

Välillä ajattelen, että vaikka yhdysvaltalaisilla olisi nykyistä enemmän lomapäiviä, he luultavasti käyttäisivät ne töiden tekemiseen.

Täällä tutkinnolla on vähemmän merkitystä kuin Suomessa. Suurin osa yliopistoon päätyvistä ei erikoistu kandivaiheessa. Huippuyliopistoista päädytään pankkeihin tai lakifirmoihin, vaikka omat opinnot olisivat humanistisesta tiedekunnasta.

Koulutus on alasta riippumatta arvokasta. Silti tutkintojen vaatiminen on välillä lähinnä portinvartijuutta, jolla tunnolliset tutkinnonsuorittajat suojataan kilpailulta. Yhdysvalloissa se tarkoittaa erityisesti heitä, joilla ylipäätään on ollut varaa kouluttautua.