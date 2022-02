Pienpanimoita pulpahtaa keskelle ruokakauppoja: lakimuutos sallii jopa 12-prosenttisen oluen myynnin kaupan tiloissa

Kyllä. Kumpikin lause on totta. Pienpanimoille eli käsityöläispanimoille avautui alkoholilain uudistuksen myötä mahdollisuus myydä ravintolatoiminnan yhteydessä olutta, jonka vahvuus voi olla maksimissaan 12 prosenttia.

Jos pienpanimo on kaupan sisällä, vahvaakin olutta saa myydä ravintolan tiskiltä, siis ruokakaupan sisällä sekä paikan päällä nautittavaksi että kotiin vietäväksi. Tällä hetkellä pienpanimo on tupsahtanut kolmeen K-Citymarketiin: Turun Länsikeskukseen, Pirkkalaan ja Vantaan Tammistoon.

Olutostoksia ei kuitenkaan saa maksaa ruokamarketin tavallisella kassalla muiden ruokatarvikkeiden yhteydessä, vaan oluet on ostettava pienpanimon ravintolan tiskiltä.

– Mielestäni kassalinjasto on ihan yhtä lailla pienpanimon välittömässä läheisyydessä kuin on ravintolapistekin, josta oluet tällä hetkellä myydään. Mutta aloitetaan nyt näin ja katsotaan, miten laki ja määräykset muuttuvat, sanoo kauppias Juha Jylli K-Citymarket Länsikeskuksesta.

Olutkulttuurissa vetoaa nykyään paikallisuus

– Edistämme myös lähiolutkulttuuria, joka on kasvanut isoin harppauksin viime vuosina. Tarjoamme lähiruokaa ja nyt myös olutta, joka on tuotettu niin paikallisesti kuin mahdollista.

Olut harrastuksena ei katso ikää

– Olutharrastajia on kaikissa ikäluokissa. Enemmänkin on kyse nautiskelijoista ja innostujista. Meillä on paljon tietoa asiakasprofiileista, ja erikoisemmat tuotteet ja paikallisuus uppoavat erityisesti nautiskelijoihin.