Polttoaineprotesti on muutakin kuin euroja ja senttejä – taustalla on tunne, ettei oma ääni kuulu, arvioi asiantuntija

Polttoaineen hinta houkuttelee protesteihin, mutta kyse on laajemmasta asiasta kuin bensan hinnasta. Näin arvioi Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio Ylen aamun haastattelussa .

Moision mukaan alueellisuuden poliittinen merkitys on huomattu muuallakin kuin Suomessa. On kiinnitetty huomiota Britannian Brexitiin, Yhdysvalloissa Trump-ilmiöön, keltaliivien aktivisuuteen Ranskassa ja AFD:n eli Vaihtoehto Saksalle -puolueen toimintaan Saksassa. Näitä ilmiöitä yhdistää kokemus alueellisesta vastakkainasettelusta.

– Kävin keskustelua Convoy-mielenosoittajien kanssa, He sanoivat suoraan, mitä tutkimus muualta on osoittanut, “alueiden ääni ei kuulu", on ikään kuin unohduttu reuna-alueille. Tämä nostattaa tuntoa, että osallistuminen peruspolitiikan sektoriin ei toimi, vaan sitä pitää jotenkin muuten demonstroida, kertoo Moisio.