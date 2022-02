Pikkukylä heräsi nuorten syrjäytymisvaaraan ja päätti kokeilla yksinkertaista keinoa: nyt Aleksi Mustaparta pelaa torstaisin iltakorista

Neljäsosa nuorista kokee, etteivät he kuulu itselleen tärkeään ryhmään. Joka kymmenes on ilman läheistä ystävää. Lopen Läyliäisissä iltakoris on keino lisätä nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Aleksi Mustaparta käy torstai-iltaisin pelaamassa korista Läyliäisten koululla. Iltakoris-toimintamallia on kokeiltu muuallakin Suomessa hyvin tuloksin.