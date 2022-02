Äärimmäisen uhanalainen naali saa apua – Norja vapautti 25 tarhassa kasvanutta naalia Käsivarren tuntumaan

Norjassa on vapautettu 25 naalia lähelle Suomen rajaa Käsivarren tuntumaan, kertoo Metsähallitus. Norjassa naaleja kasvatetaan tarhassa, jotta uhanalaisen naalin kanta vahvistuisi.

Suomessa automaatteja on nyt 24 Enontekiön ja Utsjoen tuntureilla. Suomen, Ruotsin ja Norjan tuntureilla on noin 250 ruokinta-automaattia, joissa naaleille on tarjolla koiranruokaa.