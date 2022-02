Omikronin uudesta alavariantista tulossa valtavirus HUSissa ehkä jo kuukaudessa – aiheuttaa lievän taudin, mutta tarttuu entistä nopeammin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella noin joka kymmenes koronatartunta on todennäköisesti uuden omikron-alavariantin aiheuttama.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan edelleen noin 91 prosenttia terveydenhuollon testeillä todetuista tartunnoista on tutumpaa omikronmuunnoksen BA.1 -alavarianttia. Se alkaa kuitenkin nyt väistyä.

– Tiedossa on tapauksia, joissa se on tarttunut jo kuukauden jälkeen aiemman omikron-variantin aiheuttaman taudin sairastamisesta.

Koronaviruksen omikronmuunnos on aiheuttanut tartuntalukuihin korkean piikin. Lehtosen mukaan BA.2-variantin yleistyminen pitkittänee tartunta-aaltoa jonkin verran odotettua pidemmäksi, mutta oleellisesti hän ei usko tilanteen hankaloituvan.

– HUSissa tilanne on parantunut edelleen viime viikkoon verrattuna. Teholla on nyt 10 koronapotilasta, mikä on yli puolet vähemmän kuin tammikuun puolessavälissä. Toki BA.2-variantti voi aiheuttaa sen, ettei koronaosastoja saada toivotun nopeasti tyhjiksi, hän sanoo.