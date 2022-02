Savonia-ammattikorkeakoulu jatkaa perjantaina havaitun tietoturvahyökkäyksen selvittelyä

Savonia-ammattikorkeakoulu on selvittänyt viikonlopun ajan tietoturvahyökkäystä, joka havaittiin perjantaina.

Hyökkääjä on asentanut Savonian verkkolevyille kiristyshaittaohjelman, joka on lukinnut tiedostoja. Niiden vapauttamiseksi on vaadittu maksua virtuaalivaluutta bitcoineina.