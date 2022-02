Lakkoilu vähentänyt jo selvästi liikennettä Suomen satamissa, ja pahempaa saattaa olla luvassa: "Alkaa lähestyä modernin ajan pisimpiä työtaisteluja"

– Peruslähtökohdiltaan alkuvuosi on ollut pirteä. Mutta metsäteollisuuden työtaistelut ovat vieneet liikennetilaston miinukselle tammikuussa, Haminan-Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski sanoo.

Eniten miinusta Haminan-Kotkan satamissa on paperissa, sellussa ja kartongissa. Nyt sataman on ryhdyttävä säästötoimiin.

Haminan-Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski sanoo, että säästötoimiin on ryhdyttävä mutta palvelutaso pysyy.

Haminan-Kotkan satamassa ollaan Naskin mukaan vuosien varrella on totuttu säästämään eikä huolta palvelutason pysymisestä ole. Kustannussäästöjä tehdään siirtämällä kustannuseriä kunnossapidossa ja hankinnassa. Henkilöstöstä ei säästetä.

– Kurjalta tämä tuntuu, mutta eiköhän tästäkin selvitä, työtaisteluja on koettu ennenkin.

– Se on puolitoista kuukautta liian pitkä. Se alkaa jo lähestyä pisimpiä työtaisteluja mitä modernissa ajassa on ollut. Jos ahtaajien lakko toteutuu , tilanne vaikeutuu entisestään ja suurin osa liikenteestä pysähtyy, Naski sanoo.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on jättänyt ahtausalaa koskevan lakkovaroituksen. Ahtaajien lakko satamissa alkaisi 14. helmikuuta, jos neuvotteluissa ei päästä sopuun.

Raumalla paperin vienti seisoo

Sataman pääoperaattori Euroports Finland oy:n toimitusjohtaja Sari De Meulder sanoo, että paperitehtaita seisottava lakko on pysäyttänyt paperin vientiliikenteen ja ja raaka-aineiden tuonnin Raumalla.

– Tämä on jännittävä palapeli, kun ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Jos ahtaajien lakko alkaa ensi maanantaina, se on taas uusi tilanne. Onneksi on muitakin asiakkaita, De Meulder sanoo.