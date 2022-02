Erkki Tuomioja Ylen Politiikkaradiossa: Naton jäsenenä Suomi olisi sodan etulinjassa

Tuomioja: Historia ja maantiede määräävät ajattelun

– Kun Venäjällä tiedetään niin kuin meillä hallitusohjelmassa ja selonteoissa on todettu, että me emme salli alueemme käyttöä sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin muita vastaan, niin heillä ei ole syytä epäillä tätä. Niin kauan kun heillä ei ole syytä epäillä, niin heillä ei ole myöskään syytä kohdistaa juuri meihin erityisesti mitään sotilaallisia toimia, Tuomioja arvioi.

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö mahdollisimman syvälle

– On muistettava, että Ruotsi on kuitenkin kaikista maailman maista se, jolla on aidoin oma intressi Suomen koskemattomuuden säilyttämisessä. Sen vuoksi meidän puolelta, Suomesta, on koko ajan sanottu, että me emme aseta ollenkaan rajoja sille, kuinka pitkälle ja syvälle voidaan tässä puolustusyhteistyössä Ruotsin kanssa mennä, Tuomioja sanoi.