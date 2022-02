Laura Ala-Kokko odottaa esikoistaan, vaikka ei pari vuotta sitten halunnut lapsia ollenkaan – syntyvyyden kasvuun on monta syytä, joista korona on vain yksi

Nyt Ala-Kokko odottaa esikoistaan, jonka laskettu aika on toukokuun lopulla.

– Kirjoitushetkellä en vielä ehkä ihan tiennyt, haluanko elämääni lapsia vai haluanko keskittyä johonkin muuhun. Tällä hetkellä taas tuntuu, että voin saada molemmat. Eli se on ehkä se muutos, mikä on tapahtunut, Ala-Kokko pohtii hymyillen.

Laura Ala-Kokko uskoo, että lapsista ja vanhemmuudesta on käyty myönteisempää ja raikkaampaa keskustelua viime aikoina.

Koronakriisikö selittää?

THL:n näkemys on kuitenkin, että syntyvyyden kasvu on enemmänkin vastine sen pitkään jatkuneelle laskulle.

– Koronan pienen vaikutuksen osuutta puoltaa se, että kasvu on ollut suurin Helsingissä ja Uudellamaalla. Alueilla, joilla myös koronarajoitukset ovat olleet tiukimmat, Gissler sanoo.

Samalla linjalla Gisslerin kanssa on Väestöntutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch .

Rotkirch muistuttaa, että tutkimusta vasta tehdään, mutta joitakin indikaattoreita on jo näkyvissä.

Suomessa syntyvyys laski historiallisen alhaalle 2010-luvulla. Poikkeuksellista syntyvyyden kasvussa on nyt, että se nousi nimenomaan kriisiaikana.

– Tiedämme esimerkiksi, että tietyille väestöryhmille pandemian ensimmäinen vaihe oli boosti, joka ruokki syntyvyyttä, tai ei ainakaan haitannut sitä. Avoimia asioita ovat kuitenkin esimerkiksi arvojen pysyvämpi muutos, miten työn ja uran merkitys on muuttunut tai onko parinmuodostus heikentynyt, Rotkirch sanoo.

Hän viittaa edellä mainituilla asioilla siihen, että vielä on epäselvää, jääkö pandemiasta ja uudesta hybridityöstä pysyvämpiä vaikutuksia perheellistymiseen ja syntyvyyteen.

Myös sillä on merkitystä syntyvyyteen, jos lapsihaaveita lykätään.

Kannustavampaa keskustelua?

– Sitäkin on mielenkiintoista tutkia. Syntyvyydestä on puhuttu hyvin eri tavalla viimeiset vuodet eli puhe on ollut kannustavampaa ja myönteisempää, hän toteaa.