Venäjän talouskasvu on hiipumassa ja alamäkeä on vauhdittanut Ukrainan kriisi – asiantuntijat huomauttavat 7 asiaa tilanteesta

1. Missä kunnossa on Venäjän talous?

– Yleisesti ottaen julkinen talous on hyvässä kunnossa. Valtion velka on pieni ja näillä öljynhinnoilla budjetti on ylijäämäinen. Budjetin ylijäämiä on varastoitu pahan päivän varalle Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon.

– Tulevaisuuden kasvu sen sijaan näyttää hyvin vaatimattomalta ilman Ukrainan kriisiäkin. Venäjän talouden potentiaalinen kasvuvauhti on vain noin puolentoista prosentin luokkaa ja se on tuskastuttavan hidas tahti.

– Taloudesta puuttuu dynamiikkaa. Valtion rooli taloudessa on lisääntynyt 10 vuoden aikana. On monenlaista sääntelyä, liiketoimintaympäristö on muuttunut vaikeammaksi ja investointiaste on verrattain alhainen ja erityisen alhainen se on verrattuna siihen miten nopeasti Venäjä haluaisi kasvaa.