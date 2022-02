Lasten liukumäet ja aikuisten kuntoiluvälineet samalle tontille – Pietarsaaressa käyttäjät saivat toivoa, miten vanhat leikkipuistot korjataan

Heille leikkipuistot ovat sydämen asia, sillä he käyvät niissä lastensa kanssa lähes päivittäin.

– Olen täältä kotoisin, mutta asunut pitkään isommassa kaupungissa ja kaipaan ihmisiä. Olen miettinyt, johtuuko se, että pörräämme yksin täällä siitä, että monilla on oma piha, mutta meillä ei ole.

Pietarsaaressa on monta pientä leikkipuistoa, jotka ovat samantyyppisiä, kertoo kaupunginpuutarhuri Jan-Ole Bäck. Puistojen suunnittelussa mukana myös rakennuttajainsinööri Frank Bäcksholm.

Kiipeilytelineitä ja keinuja tai yksi uusi puisto

Vuositasolla rahaa on käytettävissä noin 50 000 euroa. Sillä saa hankittua kolme keskikokoista kiipeilytelinettä ja muutaman keinun tai rakennettua yhden uuden keskikokoisen puiston.

Kaupunginpuutarhuri Jan-Ole Bäckin mukaan Pietarsaaren leikkipuistoista on toistaiseksi ehditty vaihtaa kaikkein huonokuntoisimmat välineet.

Paljon on kuitenkin tehtävää, sillä suurin osa kaupungin yli 30 leikkipuistosta on vanhentuneita.

– Vauvakeinu, jossa on korkea selkänojat. Sellainen olisi ollut viime kesänä ihan ässä, Iida-Maria Peltomaa ehdottaa.

– Vaijeriliukumäki on ihan huippu varsinkin näille isommille, Karoliina Vuorinen haaveilee.

Naisten mielestä tärkeintä on kuitenkin se, että leikkipuisto löytyy riittävän läheltä kotia.

Vauvasta vaariin

Jatkossa Pietarsaaren leikkipuistojen on tarkoitus olla erilaisia ja entistä monipuolisempia.

Puistojen käyttöä aiotaan myös laajentaa eri-ikäisiin. Tulevaisuuden puisto on vauvasta vaariin. Siellä on välineitä kaikenikäisille.

– Pietarsaaressa avattiin joulukuussa uusi leikkipuisto. Parinsadan metrin päässä siitä on ulkoilurata, jossa on aikuisten kuntoilulaitteita. Se on liian kaukana. Ne pitää olla samassa paikassa, kun lapset ovat pieniä, Vuorinen muistuttaa.