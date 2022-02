Helsingin kaduilla on lunta niin paljon, että viralliset vastaanottopaikat eivät riitä – lunta kasataan nyt eritasoliittymään ja kipataan mereen

Enimmillään lunta poistettiin viime viikon puolivälissä lähes 5000 kuormaa päivässä , kun taas viikonloppuna määrät ovat pysyneet alle tuhannessa kuormassa per päivä. Tähän on selkeä syy: silloin kun lunta sataa, kalusto ja henkilöstö keskittyvät pitämään kadut ja kulkuväylät auki. Kun sade loppuu, alkaa lumen kuljettaminen vastaanottopaikoille.

Kaupungissa on kahdeksan maa-alueella sijaitsevaa lumen vastaanottopaikkaa: Herttoniemi, Kivikko, Kyläsaari, Malmi, Maununneva, Oulunkylä, Viikki ja Vuosaari. Näiden lisäksi on otettu käyttöön tilapäisiä kasauspaikkoja ainakin Mäntymäen kentälle, Etelä-Haagan eritasoliittymään, Kruunuvuorenrantaan Stansvikin kentälle sekä Suutarilaan Tikkurikujalle.

Tuuli rikkoi Hernesaaren puomin

– Lumi sulaa siellä tehokkaasti, koska siinä voidaan hyödyntää meriveden lämpöä, joka on ilmainen energianlähde. Kaikissa ratkaisuissa sulatusenergian lähde on aina keskeinen kysymys. Hernesaari on myös melko toimintavarma ja tila on käytännössä ääretön, toisin kuin maapaikat.