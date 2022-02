Australiassa kamppaillaan jälleen mittavia maastopaloja vastaan

Australian länsiosissa palomiehet jatkavat kamppailua maastopaloja vastaan. Tuli on korventanut nyt yli 60 000 hehtaaria maata Länsi-Australian osavaltiossa, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun) .

Osiin osavaltiota on annettu vaaratiedote maastopalojen takia, kertoo australialainen sanomalehti The Sydney Morning Herald (siirryt toiseen palveluun). Maastopaloja on esiintynyt Wheatbeltin, Denmarkin ja Bridgetownin alueilla Länsi-Australian osavaltion eteläosissa.