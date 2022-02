Koululaisille ja opiskelijoille luvatut pikatestit ovat jo matkalla lentokentältä kouluihin – lastin lämpötila ei saa alittaa plus kolmea astetta

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on aloittanut pikatestien toimittamisen kunnille koululaisten testaamista varten. Jakojärjestyksessä huomioidaan esimerkiksi taudin ilmaantuvuus eri alueilla ja oppilaiden talvilomien ajoittuminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina 4. helmikuuta päivittämässä ohjeessa (siirryt toiseen palveluun) tämä kohta on kuitenkin jäänyt pois.

Espooseen on jo toimitettu testejä

Testejä on jo saapunut lentokentältä Espoon hankintaosastolle, joka jakaa ne eteenpäin oppilaitoksille. Ensimmäiset koulut saavat testejä tämän viikon loppupuolella.

Espoon kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho on hyvillään siitä, että THL:n ohje antaa kunnille omaa harkinnanvaraa sen suhteen, miten testejä on järkevää käyttää. Sitä pohditaan nyt kaupungin tartuntatautilääkärin kanssa.

– Espoo on iso kaupunki. Silloin kun ajateltiin, että jokaisen oppilaan pitäisi tehdä kaksi testiä viikossa, ilmoitimme, että meillä pitäisi olla viikkokohtaisesti noin 90 000 testiä.

Espoossa on lähes 31 000 peruskoululaista, noin 6 000 lukiolaista ja noin 8 000 opiskelijaa ammatillisissa koulutuksissa. Testattavia olisi siis yhteensä noin 45 000, jos kaikkien koulujen lapset ja nuoret testattaisiin. Nyt ei kuitenkaan ole käymässä niin.

– THL:n ohjeessa tästä on luovuttu, koska eihän ole järkevää, että testikapasiteettia käytetään terveiden lasten testaamiseen. Ohjeen mukaan myös henkilöstö voisi käyttää testejä. Se on järkevä mahdollisuus.

Vantaa jakaa ensin pienille koululaisille

Vantaalle on jo saapunut 12 200 koronatestiä ja niitä aletaan jakaa alakouluille huomenna. Jakelun järjestää kaupungin Vantti-yhtiö, joka hoitaa muun muassa sisäiset kuljetukset.

Koska Vantaalla on yli 30 000 koronatesteihin oikeutettua oppilasta ja testejä saatiin tästä määrästä aluksi vain noin kolmasosa, kaupunki on päättänyt jakaa ensimmäiset testit ala-asteen 1. - 4. luokkalaisille. Vanhemmat saavat tarkemmat ohjeet Wilma-viesteillä, kun testit ovat kouluissa jaettavina.

Espoo: Abien testaaminen tärkeää kirjoitusten vuoksi

Espoossa tarkkoja päätöksiä ei vielä ole tehty siitä, milloin, kenelle ja missä järjestyksessä testit jaetaan, mutta pari huomionarvoista kohta on jo noussut esille. Nämä liittyvät ylioppilaskirjoituksiin ja talvilomiin.

– Lukiolaisten kohdalla on järkevää, että kirjoituksiin valmistautuvat abiturientit saavat testejä käyttöönsä. Abeilla on nyt viimeinen kouluviikko, ja sitten alkaa valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin. Olisi hyvä, että he voisivat käyttää kotitestejä ennen kuin tulevat kirjoituksiin ja varmentaa niiden avulla omaa terveydentilansa, Rinta-aho sanoo.