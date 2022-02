Hanna Leppänen, 16, pyörittää yrittäjänä kesäkioskia jo kolmatta vuotta: "Tuottoja on mukavasti säästössä"

Jäätelöä, kahvia ja monenmoista muuta virvoketta. Pohjois-Karjalan Enossa toimivan kesäkioski Ilonan liikeidea on simppeli ja toimiva.

Putiikin taustalla on kolme paikallista nuorta. Heistä Hanna Leppänen , 16, valmistautuu jo kolmanteen kesäänsä yrittäjänä.

– Hienointa on, että saa tehdä juuri sitä, mitä haluaa. Ja tässä joutuu myös ottamaan vastuuta, mistä sitten oppii paljon uutta, Leppänen luettelee.

– Etenkin viime kesä oli taloudellisesti todella hyvä. Tuottoja on mukavasti säästössä.

Suomen yrittäjät ry:n ekonomi Petri Malinen arvioi alle 18-vuotiaita yrittäjiä olevan tämän päivän Suomessa noin 300. Määrä ei ole suuri, mutta se on kasvanut.

Alaikäisten yrittäjyydestä on Suomen Yrittäjien ekonomistin Petri Malisen mukaan vain vähän tilastoja. Varovaisia johtopäätöksiä niistä on silti mahdollista vetää.

– Vaikka kyse on vieläkin pienestä ilmiöstä, voidaan sanoa, että nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on noussut. Ja se on erinomainen asia, Malinen sanoo.