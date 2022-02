Sadan vuoden makea historia Lappeenrannassa uhkaa tyssätä Fazerin tehtaan lopettamiseen – tilalle kaavaillaan jo jotain aivan muuta

Lähes Lappeenrannan keskustassa Saimaan rannalla on valmistettu jo sadan vuoden ajan koko Suomen tuntemia herkkuja. Fazerin makeistehtaan tunnettuja tuotemerkkejä ovat esimerkiksi Marianne-karamellit ja Pantteri-pastillit.

Lopettamisaikeet järkytys

Lappeenrannan tehtaassa on töissä 400 ihmistä. Fazerin ilmoitus otettiinkin järkytyksellä vastaan Lappenrannassa.

Leena Kauria on ollut mukana kirjoittamassa Chymoksen Lappeenrannan tehtaan historiikkia.

Fazer on ilmoittanut tekevänsä lopullisen päätöksen uuden tehtaan rakentamisesta kevään kuluessa.

Osa sielunmaisemaa

Leena Kaurian mielestä Lappeenrannan tehtaan lopettamisessa ei ole kysymys vain työpaikoista vaan myös Lappeenrannan kulttuuri- ja teollisuushistoriasta. Tehtaalla on kiinteä paikka Lappeenrantalaisten mielissä ja sydämissä.

– Chymos ja Fazer ovat olleet kaupunkikuvassa sellaisia, jotka jokainen lappeenrantalainen tietää ja tuntee. Se on painunut syvälle vanhojen lappeenrantalaisten sielunmaisemaan, Kauria korostaa.

Tehtaasta on jäänyt kirjaimellisesti hyvä maku suuhun.

– Kun talossa on ollut niin mieluisat tuotteet niin, sitä on ollut helppo muistaa hyvällä, Kauria huomauttaa.

Kaurian mukaan monilla vanhoilla lappeenranalaisilla on henkilökohtaisia hyviä muistoja tehtaasta.

Monia tunnettuja tuotemerkkejä

Lappeenrannan tehtaalta onkin tullut markkinoille monia kuuluisia tuotemerkkejä. Ehkä kuuluisin niistä on Marianne-karamelli, joka syntyi jo vuonna 1949.

Paikallisia teemoja

Tehdasalueesta monitoimikeskus?

Lappeenrannassa on jo alkanut keskustelu makeistehtaan alueen ja rakennusten ottamisesta uudenlaiseen käyttöön, jos Fazer lähtee.

Vanhoja teollisuusalueita on muutettu eri kaupungeissa uuteen käyttöön esimerkiksi näyttely- ja konserttitiloiksi sekä urheilu-, asunto- ja toimistokäyttöön.

– Lappeenrantavoisi ratkaista aika monta ongelmaa tämän alueen ja rakennusten avulla. Yksi on suurten urheilutilojen puute. Toinen on konferenssikeskus, jota tänne on vuosien varrella toivottu, Vuorinen sanoo.