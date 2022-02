Tammikuun tilinauhassa odotti yllätys – 100 sote-alan työntekijän palkasta oli lohkaistu isoja summia, vaikka tehtävä on sama kuin ennenkin

Useat Kymenlaakson sotekuntayhtymän Kymsoten työntekijät ovat huomanneet tammikuun palkkalaskelmastaan, että osa palkasta puuttuu.

Tehyn Kymsoten pääluottamusmies Jaana Salovaara kertoo, että tehyläiset luottamusmiehet ovat saaneet kymmeniä yhteydenottoja palkasta puuttuneisiin lisiin liittyen.

– Poistunut lisä on ollut kymmenistä euroista liki kahteensataan euroon. Kaikki työntekijät eivät edes tiedä, miksi heidän lisänsä on poistettu.

Osalla työntekijöistä lisän puuttuminen on ollut virhe, mutta noin sadan työntekijän lisävastuulisät putosivat tililtä suunnitellusti. Lisiä poistettiin hoitotyötä ja sosiaalityötä tekeviltä.

Hoitaja: Palkasta lähti yli sata euroa

Lisävastuulisää maksetaan työntekijälle silloin, kun hänellä on perustehtäviensä lisäksi vastuutehtäviä. Tällaisia lisävastuita voivat sote-alalla olla esimerkiksi muistihoito, diabeteshoito ja Marevan-hoito. Yhdellä työntekijällä voi olla useampia lisävastuita, ja niistä maksettavat korvaukset vaihtelevat.

Yksi lisävastuulisänsä menettäneistä sairaanhoitajista kertoo Ylelle, että hän menetti palkastaan yli sata euroa.

– Reilu sata euroa tuntuu kyllä kukkarossa, kun päivätyötä tekevällä sairaanhoitajalla on muutenkin huono tehtäväkohtainen palkka. Nyt joutuu tarkemmin seuraamaan taloutta, ja kyllä se tekee loven ihan perus arjen hankintoihinkin, sairaanhoitaja kertoo.

Toinen lisänsä menettänyt sairaanhoitaja sanoo menettäneensä palkastaan noin 60 euroa.

– Se ei kuulosta suurelta summalta, mutta kolmen yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltajalle tuo summa on tärkeä. Hyvin usein rahat ovat aivan loppu tilipäivää odotellessa lisänkin kanssa, hän kertoo.

Sairaanhoitajat eivät esiinny nimellään jutussa, koska pelkäävät työpaikkansa suhtautumista aiheeseen.

Neuvottelut päättyivät erimielisinä

Tehyn Jaana Salovaara kertoo, että henkilöstöjärjestöjen edustajat kutsuttiin viime syksynä neuvottelemaan Kymsoten kanssa työntekijöiden lisävastuulisistä. Mukana neuvotteluissa oli Tehyn lisäksi Superin, Jukon, JHL:n ja Jytyn edustajat.

Kymsote oli neuvotteluesityksessään sitä mieltä, että joidenkin lisävastuulisien perusteet ovat poistuneet.

– Nämä poistetut lisävastuulisät olivat periytyneet kunnilta ennen Kymsotea, kun liikkeenluovutus tapahtui. Niitä on maksettu niillä edellytyksillä ja perusteilla, joita kunnissa on ollut. Nyt havahduimme siihen, että kaikkia perusteita ole enää olemassa, Kymsoten palvelussuhdepäällikkö Sara Rautiainen kertoo.

Ylen jututtamat sairaanhoitajat tahtoisivat poistetun lisän takaisin. Pienempi palkka tuli odottamatta. Kuvituskuva. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Osa tehtävistä on muuttunut tai poistunut kokonaan. Osa taas on työn vaativuuden arvioinnin perusteella osa perustehtävää, kuten hygieniahoitajalla ja diabeteshoitajalla. Kymsoteen suoraan palkattujen työntekijöiden kohdalla on jo katsottu, että tietyt tehtävät on huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa.

– Korvausta on voitu maksaa vaikkapa tuplaten kahden eri palkkaelementin kautta, Rautiainen selittää.

Osa lisävastuulisistä on jäänyt Kymsotelle jonkinlaiseksi mysteeriksi. Kunnilta periytyi esimerkiksi TVA-siirtymälisä, joka on ollut ilmeisesti jonkinlainen osa kunnan tekemästä työn vaativuuden arvioinnista johtuvaa palkkarakenteen muutosta.

Kymsoten palkkausohjeen mukaan lisävastuulisää myönnetään työn vaativuuden, eikä esimerkiksi työmäärän perusteella.

Lisää voi saada, jos tekee toisen työntekijän tehtäviä, vastaa perustehtävään kuulumattomasta tehtävästä tai projektista tai jos tekee vuosiloman sijaisuuden henkilölle, jonka tehtävät ovat vaativampia.

"Ei voi poistaa perusteetta"

Jaana Salovaara kertoo, että Tehyn neuvottelijat olivat Kymsoten kanssa käydyissä neuvotteluissa lisien poistoa vastaan.

– Niitä ei voi poistaa perusteetta, kyseessähän on silloin palkanalennus. Ja kun palkka alkaa kakkosella eli on himpun yli 2000 euroa, niin kyllä jokainen lantti on tärkeä. Jos palkkanauhasta puuttuu jotakin, työntekijällä on oikeus tietää, miksi näin on.

Salovaara kertoo, että hyvässä hengessä käydyt neuvottelut päättyivät erimielisin näkökulmin melko nopeasti. Ammattijärjestöt tahtoivat työntekijöiden kohdalla yksilölliset tarkastelut siitä, onko heidän lisävastuulisänsä maksamiselle enää perustetta vai ei.

Kymsoten tehyläiset veivät asian keskustoimistonsa käsittelyyn. Tavoitteena on saada lisät takaisin mahdollisimman pian niille, joilta ne on poistettu perusteetta.

– Ratkaisu ei saa olla työntekijälle tappiollinen, jos työtehtävän vaativuus ei ole muuttunut miksikään. Me olemme kysyneet meihin yhteyttä ottaneilta työntekijöiltä, onko heidän työssään tosiallisesti jokin muuttunut, ja vastaus on ollut ei, Salovaara perustelee.

Tehy aikoo vaatia niitä lisävastuulisiä takaisin, joiden maksaminen on yksilöllisen tarkastelun jälkeen perusteltua. Kuvituskuva. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Kymsote oli jo aiemmin pyytänyt kaikilta kunnilta nähtäväkseen maksettujen lisävastuulisien perustelut ja pohtinut niiden tarpeellisuutta.

– Selvitystyö on ollut suurta. Kävimme jokaisen nimirivin läpi ja selvitimme, onko kunnan maksamalle lisälle enää perusteita kuntayhtymässä. Epäselviä tapauksia käymme edelleen läpi, Rautiainen kertoo.

Salovaara kertoo, että Tehyyn yhteyttä ottaneet lisänsä menettäneet työntekijät eivät käyneet työnantajan kanssa keskustelua lisistä ennen niiden poistoa.

Epätietoisuus on pahinta

Kymsoten työntekijöillä on ollut lisävastuulisien saamisessa hämminkiä aikaisemminkin. Tehyn Jaana Salovaara kertoo, että silloiset viranhaltijat muuttivat pari vuotta sitten lisävastuulisät henkilökohtaisiksi lisiksi.

– Nykyiset viranhaltijat totesivat, että se on korjattava epäkohta. Samalla lisävastuulisiä tutkittiin tarkemmin, ja niiden ajan tasalle laittaminen onkin hyvä asia. Mutta tällaista massapoistoa ei voi perusteetta lähteä tekemään, Salovaara sanoo.

Sairaanhoitajat kertovat, että palkkojen muutoksissä ikävintä on epätietoisuus ja tunne siitä, että työnantaja ei arvosta työntekijöitään ja heidän lisäkouluttautumistaan.

Toinen sairaanhoitajista kertoo, että lisävastuulisän takana on voinut olla jopa 30 opintopisteen kokonaisuus, jonka hoitaja on saattanut opiskella töidensä ohella. Viime aikoina hoitajat ovat myös joustaneet äärimmilleen.

– Olemme tehneet koronan aikana paljon ylitöitä puhelinpalvelun ja rokotusten eteen, ja tässäkö on kiitos? Lisäksi emme tiedä, mitä palkkaharmonisointi tuo tullessaan ja milloin. Saammeko koskaan samaa palkkaa kuin ennen? toinen hoitajista pohtii.

Lisävastuulisien poistaminen ei liity Kymsoten Rautiaisen mukaan käynnissä olevaan palkkaharmonisaatioon.

Miksi lisän lähtö tuli yllätyksenä?

Ylen haastattelemat hoitajat huomasivat lisänsä poistumisen vasta palkkalaskelmastaan.

– Marraskuussa saimme henkilöstöhallinnosta sähköpostin. Siinä kerrottiin, mitkä lisät poistuvat, ja poistumisen aikataulusta luvattiin tiedottaa myöhemmin. Sähköpostin perusteella emme edes tienneet keneltä lisät tulevat poistumaan, toinen sairaanhoitajista kertoo.

Tehyn Salovaara nostaa esille vielä sen, että palkkaerittely voi olla useita sivuja pitkä erilaisten palkan korjausten vuoksi ja siksi hankalasti tulkittavissa.

– Nyt jos koskaan olisi äärimmäisen tärkeää voida luottaa siihen, että palkat menevät oikein.

Kymsoten Sara Rautiainen kertoo, että lisien poistumisesta tiedotettiin etukäteen eri tavoin, kuten suoraan sähköpostilla ja esimiesten kautta eri kanavissa.

Rautiaisen mukaan on käynyt ilmi, että osa lisistä on myönnetty eri perustein kuin mistä on suusanallisesti puhuttu.

– Lisäksi niiden perusteet ja eurot ovat voineet mennä sekaisin. Jos epäselvyyksiä tai ihmetystä on ollut, olemme käyneet asiat vielä uudelleen läpi ja selvittäneet ne. Olemme pyrkineet antamaan kaiken tiedon ja perusteet ihan jokaiselle työntekijälle siitä, miksi nyt on menetelty näin.

Tavanomaista toimintaa

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo koskinen kertoo, että työn vaativuuden arviointia tehdään virka- ja työehtosopimuksissa sovituin väliajoin. Tarkoituksena on seurata työn vaativuutta jatkuvasti ja arvioida sitä uudelleen.

– Muutoksia voi tapahtua kumpaankin suuntaan, eli vaativuus voi vähentyä tai kasvaa. Koska kyse on tavanomaisesta toiminnasta, varmaan kenelläkään ei ole koko työmarkkinakentän osalta tietoa siitä, kuinka paljon esimerkiksi vaativuuden alentumisia tapahtuu, Koskinen selittää.

Kymsotella on käynnissä parhaillaan myös palkkaharmonisaatio, jonka tavoitteena on yhtenäistää työntekijöiden palkat. Lisien poisto ei liity palkkojen harmonisointiin. Kuvassa Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksen tiloja. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Koskisen mukaan on mahdollista, että aiemmin lisävastuuksi katsottu työ muodostuukin osaksi työntekijöiden perustehtäviä.

– Työnantajalla on asiassa tulkintaetuoikeus, eli työnantajan kantaa noudatetaan siihen saakka, kunnes viime kädessä työtuomioistuin toteaa toisin.

Lisävastuulisää ei voi poistaa ilman näyttöä siitä, että kyseistä lisävastuuta ei ole. Työn vaativuuden arvioinnissa on myös kuunneltava toisen osapuolen kantoja ja oltava avoin.