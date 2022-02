Yle pääsi Ukrainan laivaston partiolle Asovanmerelle – kapteeni: “Olemme valmistautuneet hyökkäykseen meriteitse vuodesta 2014”

MARIUPOL Kapteeni Roman Varianitšen hyppää tottuneesti partioveneeseen Mariupolin satamassa. Tätä työtä hän on tehnyt miehistöineen vuosikausia.

Kertšinsalmi on ainoa reitti Mustaltamereltä Asovanmerelle.

Laivaston nopeat partioveneet on valmistettu Ukrainassa.

Venäläislaivoihin pidettävä turvaetäisyys

Venäjä on vuosikausia estänyt Ukrainan laivaston liikenteen Kertšinsalmen läpi.

Venäjä on hankaloittanut myös kaupallista liikennettä Ukrainan tärkeisiin Mariupolin ja Berdianskin satamiin.

– Heillä on jatkuvasti 3–4 laivaa partioimassa siellä.

Venäjä ahdistelee Ukrainan piskuista laivastoa

Läheltä piti tilanteita on ollut sen jälkeenkin. Viime joulukuussa, Venäjän jo alettua siirtää joukkoja Ukrainan rajoille, Venäjä syytti Ukrainan Donbas-laivaa provokaatiosta. Tiukasta tilanteesta selvittiin neuvottelemalla.

Venäjä on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Asovanmerellä ja Mustallamerellä Krimin miehityksen jälkeen.

– Heillä on etulyöntiasema merellä, sekä alusten lukumäärään ja tulivoimaan puolesta, myöntää Varianitšen.

Viime viikkoina Venäjä on siirtänyt joukkojaan Ukrainan rajojen läheisyyteen. Samalla sen laivastokin on ollut liikkeessä. Moskova on siirtämässä aluksia Välimerelle ja sieltä mahdollisesti Mustallemerelle.