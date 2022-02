Erikoinen pyyntö Valko-Venäjän johtajalta: Lukašenka toivoo Putinilta everstin arvoa

Kiivaana Kremlin propagandistina tunnetun Solovjovin haastattelussa nousi esille kysymys siitä, mikä on Valko-Venäjän presidentin sotilasarvo, mitä hänellä on ”kaluunoissa”. Lukašenka kertoi, että kaluunoissa on vaakuna ja että hän on arvoltaan everstiluutnantti.