Convoy-ryhmässä puretaan pettymystä, liike hajosi kahtia – Convoyn edustaja Ylelle: "Minä en ole tullut tänne lapsenvahdiksi"

Convoy Finland 2022 -mielenosoitus alkoi perjantai-iltana. Tämä kuva on lauantailta.

Viikonloppuna Helsingin Mannerheimintien hetkellisesti tukkineen Convoy-mielenosoituksen jälkipyykkiä on käyty protestiliikkeen sisällä ristiriitaisissa tunnelmissa.

Mielenilmauksen suunnitteluun käytetyissä Telegram-ryhmissä on purettu muun muassa pettymystä tapahtuman organisointiin, osallistujien ristiriitaisiin viesteihin sekä alkoholinkäyttöön.

Kiistely johti sunnuntaina protestiliikkeen johtohahmojen riitautumiseen, minkä vuoksi protestiliike näyttää jakautuneen kahtia. Sunnuntai-iltana mielenilmauksen suunnitteluun käytetyssä Telegram-ryhmässä alettiin jakaa linkkiä uuteen ryhmään, jonka nimi on Convoy Finland 2022 2.0.

Yle tapasi Convoy-mielenosoitusta organisoineen Niclas Rauman Helsingissä maanantaina iltapäivällä. Rauma esittäytyy mielenilmauksen puuhamieheksi sekä Telegram-ryhmän ylläpitäjäksi.

– Siellä eräät henkilöt antoivat semmosia ulostuloja, mitkä eivät meidän kaikkien mielestä edustaneet meidän arvoja, jotka olivat siis niitä, että olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, emme hyväksy väkivaltaa emmekä halua nähdä minkäänlaista vandalisointia, Rauma kertoo ryhmän jakautumisesta.

Convoy-mielenilmausta suunnitelleen ryhmän perustanut lääkäri Annika Leino ei ole mukana uudessa ryhmässä. Hän kertoo Telegramissa, että hänen pääsynsä ryhmään on estetty.

Leino kieltäytyi antamasta Ylelle haastattelua ilmaiseksi. Yle ei maksa haastatteluista.

Yle kertoi Leinon ja Rauman taustoista jo torstaina julkaistussa jutussa. Jo ennen mielenosoituksen alkua ryhmässä oli esiintynyt eripuraa, mutta riita oli sovittu ennen tapahtuman alkua.

“En ole tullut tänne lapsenvahdiksi”

Rauma kertoo, että hänestä oli mukava nähdä viikonloppuna paljon ihmisiä, jotka lähtivät paikalle “tukemaan ihmisoikeuksia”.

–Toki se oli ehkä vähän villiä sitten yön myöhäisillä tunneilla, mutta se ei ollut toivottua meidänkään puolelta ja pakko myöntää, että oli sieltä virkavallan puoleltakin pieniä ylilyöntejä, Rauma sanoo.

Rauman mielestä poliisi teki mielenilmauksessa perättömiä kiinniottoja.

Poliisi otti lauantai-illan aikana kiinni yhteensä 15 ihmistä häiriökäyttäytymisen vuoksi. Perjantaina protestissa tehtiin 55 kiinniottoa, joista kaksi liittyy virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Helsingin poliisilaitos kertoi maanantaina, että tutkinnassa on laaja kirjo epäiltyjä rikoksia virkamiehen vastustamisesta pahoinpitelyyn.

Poliisit turvasivat eduskuntataloa mielenosoittajien varalta perjantaina. Kuva: Silja Viitala / Yle

Rauman mukaan osallistujille viestittiin vahvasti, ettei heiltä hyväksytä väkivaltaa tai vandalisointia. Kaikkia osallistujia myös kehotettiin puuttumaan tilanteeseen, mikäli he näkevät tällaista toisilta osallistujilta.

– Me olemme kyllä antaneet vahvaa viestiä, että millaista toimintaa me edellytämme meidän osallistujilta ja mitä me toivoisimme heiltä.

Yle raportoi viikonlopun jälkeen, että muun muassa toimittajien työtä häirittiin tapahtumassa. Toimittajat kohtasivat sanallista ja fyysistä häirintää uutisoidessaan mielenilmauksesta. Myös työvälineitä yritettiin varastaa. Päätoimittajien yhdistys muistutti tapahtumien jälkeen median työrauhasta mielenosoituksissa.

Rauma kertoo, ettei hän henkilökohtaisesti todistanut tällaista kohtelua.

– Minä en ole tullut tänne lapsenvahdiksi. En osaa sanoa, onko se sitten välttämättä ollut edes kukaan meidän porukkaa vai onko se ollut joku Helsingin yöstä.

Niclas Rauman mukaan tavoitteet ovat yhä samat, vaikka protestiliike on jakautunut kahtia.

“Kyllä siellä joku on ikkunoista katsellut”

Rauman mukaan mielenosoitukset jatkuvat yhä, vaikka protestiliike on hajautunut kahtia. Helsingin poliisi on aiemmin kertonut, että mielenilmauksen on ilmoitettu jatkuvan keskiviikkoon saakka.

Tavoitteet ovat yhä Rauman mukaan samat. Protestiliike on ilmoittanut vaativansa koronarajoitusten poistoa, polttoaineveron laskua ja hallituksen eroa.

Haastattelussa hän viittaa siihen, että vaikutuksia on jo nähtävissä.

– Jos nyt katsotaan mitä tuossa on viikonlopun yli tapahtunut, niin perussuomalaiset on jättänyt välikysymyksen näistä polttoaineveroista ja Petteri Orpo oli ruvennut sitä miettimään, että kuinka perusteltu tämä passi nyt on. Kyllä siellä joku on ilmeisesti ikkunoista katsellut viikonloppuna, Rauma toteaa.

Perjantaina paikalla oli useita satoja ihmisiä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Toisaalta polttoaineveroa on vastustettu protesteissa ja koronapassin ongelmia tuotu esiin myös ennen Convoyta. Esimerkiksi THL on linjannut, ettei se enää suosita koronapassille jatkoa.

Rauman mukaan kaikkien etu olisi saada keskustelulinja auki päättäjien kanssa. Rauma toivoisi erityisesti yhteyttä ylimpään valtiojohtoon.

– Jos se meidän pääministeri kaivaisi selkärangan jostain, niin se ois oikein arvostettavaa, Rauma sanoo ja näyttää peukkua.

Convoyn edustaja ei suoraan halua ottaa kantaa siihen, kuinka todennäköisiltä protestiliikkeen nimeämät tavoitteet hänestä vaikuttavat.

– No mitään ei ole menetetty vielä ainakaan, sanotaanko näin.

Pettymystä ilmassa

Convoy-mielenosoituksen jälkipyykkiä puitiin viikonlopun ja maanantain aikana myös mielenilmausta käsittelevissä Telegram-ryhmissä.

Osa koki mielenosoituksen epäonnistuneen. Joidenkin mielestä protestiliikkeen tavoitteet ja kannanotot paikan päällä olivat liian sekavia. Myös alkoholinkäyttöä paheksuttiin.

– Elokapinan teinit veti oman miekkarinsa siihen pisteeseen asti että poliisi sumutti ja kantoi väkisin pois. Miksei Convoylaiset kyenneet samaan? yksi jäsenistä kyseli.

Lauantai-iltana väkijoukosta heitettiin soihtuja ja lumipalloja sekä ammuttiin ilotulitteita poliisia kohti. Tämä kuva on perjantailta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Joitakin osallistujia häiritsivät myös mielenilmauksessa nähdyt rasistiset kannanotot. Ryhmissä keskusteltiin myös siitä, miten tapauksesta uutisoitiin ja millaisia kannanottoja sosiaalisessa mediassa nähtiin.

– Ideana tämä oli hyvä ja olin itse ihan fiiliksissä tästä viime viikolla. Mutta nyt suuri yleisö vaan nauraa koko touhulle eikä meidän sanoma mennyt läpi, toinen kirjoitti.

Myös alkuperäisen Telegram-ryhmän perustanut Annika Leino myönsi, ettei tavoitteisiin päästy viikonloppuna.

– Mut hei. Oikeasti. Ihan eeppinen härdelli saatiin aikaseks parina iltana? Leino kirjoitti Telegram-ryhmään.

Osa protestiliikkeen henkilöistä kokoontui Niclas Rauman kanssa pohtimaan mielenilmauksen uutta suuntaa Helsingin Hermanninrantaan maanantaina. Rauma ei kuitenkaan halua ottaa tarkkaa kantaa, missä ja milloin mielenilmaus jatkuu.

– En nyt tässä sen tarkemmin kommentoi sitä. Mutta sotelaisilla on ensi lauantaina tulossa taas mielenilmaus, että heillä on tällainen maraton tässä kuussa, että joka viikonloppu on mielenilmaus eduskuntatalon edustalla. Eiköhän tässä ole vilkas kuukausi tulossa, hän toteaa.