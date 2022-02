Hennan, 22, kuukautiskierto sekoittui koronarokotteesta: "Pitääkö näistä oireista kuulla jostain puskaradiosta?"

Yksi kuukautishäiriöistä kärsinyt on 22-vuotias Henna . Hän ei halua kertoa intiimejä terveysasioitaan koko nimellään.

– Ensimmäisestä rokotteesta tuli kahden viikon vuoto. Olin ällistynyt: minulla ei ole ollut pariin vuoteen kuukautisia lainkaan, ja sitten yhtäkkiä alkoikin tälläinen vuoto. Olin ihan, että mikä homma tämä on, Henna kertaa.

Toisenkin rokotteen Henna kävi hakemassa, ja siitä nousi kuume ja tuli kipeä olo pariksi päiväksi. Kuukautishäiriöitä ei toisesta kuitenkaan enää tullut. Ystävien kanssa jutellessa on kuitenkin ilmennyt, että vuotohäiriöitä on ollut muillakin.

– On esimerkiksi on ollut vuosikausia ihan säännölliset menkat, ja sitten ensimmäisen tai toisen rokotteen jälkeen onkin mennyt yhtäkkiä jopa kolme kuukautta, ettei menkkoja ole tullut ollenkaan.

Taustaselvittelyssä kuulimme Hennan lisäksi useita muitakin naisia, jotka ovat kokeneet vuotohäiriöitä; esimerkiksi hormonikierukan käyttäjiä, joilla vuoto on tullut yllättäen rokotteen jälkeen. Osalla taas vuoto oli ollut poikkeuksellisen runsasta ja kivuliasta.

Koronarokotus on saattanut pidentää naisten kuukautiskiertoa tai aiheuttaa vuotohäiriöitä hormonaalista ehkäisyä käyttäville naisille.

Rokotuksien haittavaikutuksia kirjaavaan Fimeaan (siirryt toiseen palveluun) on jätetty muutamia satoja haittavaikutusilmoituksia kuukautiskierron häiriöistä koronarokotuksen yhteydessä. Niitä ovat muun muassa runsaampi vuoto, kivuliaammat kuukautiset, muutokset kierron pituudessa tai kuukautisten poisjäänti.

Britanniassa ilmoituksia vuotohäiriöistä (siirryt toiseen palveluun) on tehty yli 30 000, mutta ongelmana raporteissa on se, että kaikkia ei voida kiistattomasti yhdistää rokotteeseen.

Kierto piteni päivällä

Viime kuukausina maailmalla on kuitenkin julkaistu tutkimuksia, joissa naisten kuukautishäiriöitä koronarokotteiden jälkeen on kartoitettu tarkoilla menetelmillä.

Norjalaistutkimus on vielä vertaisarvioimaton, mutta se on osa suurempaa, meneillään olevaa tutkimusta, jossa Norjan kansanterveyslaitos kartoittaa noin 60 000 naisen kuukautiskiertoa ja koronarokotuksia.

Muutokset eivät ole pitkäaikaisia

Tietoa on ollut asiasta kovin vähän ja jotkut ammattilaiset ovat voineet sitä vähätelläkin. Edes terveydenhuollon henkilökunnalla ei välttämättä ole ollut tietoa kuukautiskierron mahdollisista häiriöistä.

– Kun menin ottamaan toista rokotetta, rokottajat kysyivät, tuliko ensimmäisestä oireita. Sanoin, että itse asiassa tuli vuotohäiriöitä. He ihmettelivät että ai jaa, oletko kuullut että muilla olisi ollut. Minä ajattelin, että eivätkö edes rokottajat itse tiedä, mitä kaikkia oireita voi tulla, hämmästelee Henna.

Kuukautisiin vaikuttaa moni seikka

– Korona on lisännyt selvästi naisten stressiä, hankaluuksia järjestellä yksityiselämää, työasioita ja perheiden elämää, ja arkeen on tullut uutta hankaluutta. Senkin on osoitettu aiheuttavan kuukautiskierron häiriöitä, muistuttaa Piltonen.