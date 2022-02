Kirjeenvaihtajan analyysi: Yhdysvalloissa kysytään jo, missä on Eurooppa – Saksa ja Yhdysvallat yrittävät vakuuttaa yhteisen linjan pitävän

WASHINGTON . Mitä Saksa on valmis tekemään, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan?

Saksan laimea osallistuminen kriisin ratkaisuun on herättänyt voimakasta kritiikkiä Yhdysvalloissa. Samaan aikaan kun yhdysvaltalaisia sotilaita on lähetetty tuhansittain itäisen Euroopan Nato-liittolaisten tueksi, Saksa on esimerkiksi estänyt tiettyjä aselähetyksiä Ukrainaan.