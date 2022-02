Lääketieteen edistysaskel: Selkärankaan asennettava implantti auttaa halvaantuneita kävelemään

Sveitsiläisessä Lausannen yliopistosairaalassa on jo kauan kehitetty selkärankaan kiinnitettäviä laitteita, joiden sähköimpulssit saavat halvaantuneiden ihmisten alavartaloihin liikettä.

Uudessa koeryhmässä on kolme potilasta, joilla kaikilla on ollut niin vakava selkärankavamma, etteivät he ole kyenneet lainkaan liikuttamaan alaraajojaan. Niissä ei myöskään ole ollut tuntoa.