Hajottaako etälukio? On siitä hyötyäkin – Aurora Tommiska oppi taidot, joita tarvitsee työelämässä

Abiturientti Aurora Tommiskan varsinainen koulutyö on päätöksessä. Edessä on lukuloma ja itsenäistä pänttäämistä kotona vajaan kuuden viikon päässä oleviin ylioppilaskirjoituksiin.

– Se oli odottamaton tilanne kaikille. On pitänyt mukautua tilanteisiin, miten parhaiten on pystynyt, sanoo abiturientti Aurora Tommiska.

Kotona opiskelun sijaan Aurora Tommiska on hyödyntänyt myös koulun ja kirjaston tiloja silloin, kun se on ollut mahdollista.

Opetusta on ollut vaihdellen etäopetuksen ja lähiopetuksen ohella myös hybridinä, jolloin opettaja ja osa opiskelijoista on ollut läsnä koululla ja osa opiskelijoista mukana etäyhteydellä.

Tommiska sanoo, että silloin on ollut vaikeaa muistaa, milloin pitäisi olla koululla ja milloin kotona. Osalle etäopiskelu on ollut mieluisaa, koska siten on voinut edetä omaan tahtiin. Aurora Tommiska on pitänyt enemmän lähiopetuksesta koululla.