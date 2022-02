Aavemainen sairaalakiinteistö on ollut vuosia myynnissä Ylöjärvellä, nyt se keräsi kymmenittäin kiinnostuneita – tältä autioitunut alue näyttää kartanoineen

Myytävää maa-aluetta on yhteensä noin 19 hehtaaria. Alueella on parisenkymmentä rakennusta, joista vain muutama on säilynyt hyväkuntoisena. Purkukustannusten on arvioitu olevan 1,5–2 miljoonaa euroa.

Vanhaa sairaala-aluetta kauppaava Pirkanmaan sairaanhoitopiiri uskoo, että suurella alueella on mahdollista toteuttaa monenlaisia suunnitelmia. Video: kuvaaja Jani Aarnio, editointi Anne Savin / Yle